Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Сассуоло» предложил 12 миллионов за защитника «Барселоны» Марлона

    Защитник «Барселоны» Марлон, который прошлый сезон провел в чемпионате Франции в составе «Ниццы» на правах аренды, получил предложение о продолжении карьеры в итальянской Серии А.

    В услугах бразильца заинтересован клуб «Сассуоло». Итальянцы предложили «Барселоне» 12 миллионов евро за футболиста. Каталонцев эта сумма устраивает. Стороны ожидают решения от самого игрока.

    Ранее сообщалось, что Марлон перейдет в «Вест Хэм» за 15 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 августа 2018, 10:04

      Это, конечно, хорошо, что есть нормальные предложения по игроку, но мне вот интересно, а кто тогда будет в запасе из защитников, если Мину и Марлона распродать - Ленгле и Дуглас? Может лучше продать Дугласа, Марлона и Вермалена, но оставить Мину?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 > Cules2013 7 августа 2018, 16:07

      Зачем продавать Вермалена, если он согласен сидеть на скамейке? Причем это все-таки не какой-то не особо заигранный латинос, а Вермален – весьма надежный защитник. Я бы лучше продал: Дугласа и Мину, но оставил Вермалена и Марлона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Ty4ka98 7 августа 2018, 19:41

      Мина показал себя хотя бы на ЧМ и ещё молод. Вермален уже много лет нигде ничего не показывает, он просто не падает ниже своего уровня, не более - он возрастной и вечно ломается. Как можно надеяться на игрока, который в любой момент может сломаться и вылететь на полгода. Держать игрока ради того, чтобы он 5 матчей за сезон отыграл, 3 из которых с аутсайдерами Ла Лиги? Тем более, что последнее время его уже в аренду стали сплавлять. Значит, в нег оне верят даже в самом клубе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 08:46

      Когда клуб готов продать игрока за такие деньги, то сам футболист уже будет выбирать где ему больше предложат "личку".

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11