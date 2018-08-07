«Сассуоло» предложил 12 миллионов за защитника «Барселоны» Марлона

Защитник «Барселоны» Марлон, который прошлый сезон провел в чемпионате Франции в составе «Ниццы» на правах аренды, получил предложение о продолжении карьеры в итальянской Серии А.

В услугах бразильца заинтересован клуб «Сассуоло». Итальянцы предложили «Барселоне» 12 миллионов евро за футболиста. Каталонцев эта сумма устраивает. Стороны ожидают решения от самого игрока.

Ранее сообщалось, что Марлон перейдет в «Вест Хэм» за 15 миллионов евро.