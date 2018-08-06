Зарплата Лаксальта в «Зените» может составить 2,5 миллиона в год

супер! будем ездить в Питер любоваться...вот действительно тот, на которого хочется посмотреть на стадионе в живую так сказать...мало у меня таких любимчиков осталось к сожалению в последнее время...разве вот тока Лукошко еще и еще парочка
Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт близок к переходу в «Зенит».
По информации Tuttomercatoweb, российский клуб предложил за игрока 18 миллионов. Детали личного контракта футболиста уже согласованы, он будет получать 2,5 миллиона евро в год.
В ближайшие два-три дня станет известно, состоится ли трансфер.
«Дженоа» подтвердил интерес «Зенита» к Лаксальту