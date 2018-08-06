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    Зарплата Лаксальта в «Зените» может составить 2,5 миллиона в год

    Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт близок к переходу в «Зенит».

    По информации Tuttomercatoweb, российский клуб предложил за игрока 18 миллионов. Детали личного контракта футболиста уже согласованы, он будет получать 2,5 миллиона евро в год.

    В ближайшие два-три дня станет известно, состоится ли трансфер.

    «Дженоа» подтвердил интерес «Зенита» к Лаксальту

    Источник: Tuttomercatoweb

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    06.08.2018 23:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 7 августа 2018, 09:59

      супер! будем ездить в Питер любоваться...вот действительно тот, на которого хочется посмотреть на стадионе в живую так сказать...мало у меня таких любимчиков осталось к сожалению в последнее время...разве вот тока Лукошко еще и еще парочка

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 7 августа 2018, 09:45

      Очень не большие деньги за хорошего игрока

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 7 августа 2018, 09:11

      Отличный игрок. На ЧМ превосходно сыграл

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 7 августа 2018, 00:55

      ну это ещё не много по зарплате)

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 августа 2018, 00:25

      Мне казалось Зениту хватает игроков в центре поля

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > KLIM777 7 августа 2018, 09:18

      вообще то защитник, еще иногда полузащитник

      0
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 7 августа 2018, 00:21

      Норм

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 августа 2018, 00:16

      всё химичат своих много

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 7 августа 2018, 00:05

      Зачем

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Sergei26 7 августа 2018, 00:13

      За квасом...

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 августа 2018, 00:05

      Национальное Достояние...

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 7 августа 2018, 00:04

      Хорошо смотрелся на ЧМ! Стоящий игрок!

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