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    Виллиан: «Мне было сложно работать с Конте. Надеюсь, Сарри не такой»

    Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о работе с бывшим главным тренером команды Антонио Конте.

    «Надеюсь, Сарри не такой, как Конте. С Конте мне было сложно работать. Его философия, логика – я считал их сложными, были игры, в которых я не понимал их. Я играл хорошо, но потом меня заменяли», – сказал Виллиан.

    «Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов

    Источник: ESPN

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    06.08.2018 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      Sarco 7 августа 2018, 00:24

      А я надеюсь , что Сарри ещё быстрее ,чем Конте догалается , что ты ДНО, элементано посчитайте , сколько он теряет мяч , посмотрите на его КПД за 5 лет в клубе , и его эффективность , он атаки чаще губит , просто посмотреть на статистику , даже с Педро прошлого сезона ( очень плохая форма ) у нам побед больше . Так ещё и он чсв и обиделся на Конте , чего стоит , только , то что Конта в инсте замазал .

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