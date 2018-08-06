Виллиан: «Мне было сложно работать с Конте. Надеюсь, Сарри не такой»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о работе с бывшим главным тренером команды Антонио Конте.

«Надеюсь, Сарри не такой, как Конте. С Конте мне было сложно работать. Его философия, логика – я считал их сложными, были игры, в которых я не понимал их. Я играл хорошо, но потом меня заменяли», – сказал Виллиан.

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