Виллиан: «Мне было сложно работать с Конте. Надеюсь, Сарри не такой»

А я надеюсь , что Сарри ещё быстрее ,чем Конте догалается , что ты ДНО, элементано посчитайте , сколько он теряет мяч , посмотрите на его КПД за 5 лет в клубе , и его эффективность , он атаки чаще губит , просто посмотреть на статистику , даже с Педро прошлого сезона ( очень плохая форма ) у нам побед больше . Так ещё и он чсв и обиделся на Конте , чего стоит , только , то что Конта в инсте замазал .
Полузащитник «Челси» Виллиан поделился мнением о работе с бывшим главным тренером команды Антонио Конте.
«Надеюсь, Сарри не такой, как Конте. С Конте мне было сложно работать. Его философия, логика – я считал их сложными, были игры, в которых я не понимал их. Я играл хорошо, но потом меня заменяли», – сказал Виллиан.
«Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов