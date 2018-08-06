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  • Греческие СМИ представили Карреру как фокусника, который предпочел «Спартак» «Челси»

Греческие СМИ представили Карреру как фокусника, который предпочел «Спартак» «Челси»

6 августа 2018, 14:26
8

«Спартак» встретится с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В преддверии двухматчевого противостояния греческий портал Sportime опубликовал статью о московском клубе.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера описывается в материале, как специалист, который предпочел «Спартак» работе в «Челси». Кроме того, на картинке итальянец изображен в виде фокусника .

Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках в среду, 8 августа. Ответная игра пройдет 16 числа в Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак ПАОК Каррера Массимо
Комментарии (8)
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spartach n1
1533555200
Так же и наши сми звездят в поисках дешевой популярности подогревают ажиотаж,ничего нового.
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Flame2045
1533555401
фокусник-не фокусник,а команду тянет!
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Yev
1533560805
Да, он такой! Бойтесь его!!!
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Мары
1533562829
К матчу антураж итак высок, так греческие и российские СМИ подогревают его ещё на пару градусов выше.Тут и фокусники и высылка дипломатов и ещё хрен знает что.Всё в одну кучу намешали и теперь ждут, что в результате получится... Уроды одним словом.
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Полная Канистра
1533567598
Массимо грекам ОРЁЛ или РЕШКА вот и думайте какой фокус он вам готовит
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OfaZavr
1533570851
что только не придумают чтобы перед матчем публику заинтриговать)
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SPACE TRUCKIN
1533623953
будет очень тяжело...Луческу задумал реванш...
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zigbert
1533633106
Челси здесь совсем ни при чем.
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