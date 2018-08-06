Греческие СМИ представили Карреру как фокусника, который предпочел «Спартак» «Челси»

«Спартак» встретится с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В преддверии двухматчевого противостояния греческий портал Sportime опубликовал статью о московском клубе.
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера описывается в материале, как специалист, который предпочел «Спартак» работе в «Челси». Кроме того, на картинке итальянец изображен в виде фокусника .
Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках в среду, 8 августа. Ответная игра пройдет 16 числа в Москве.
Источник: Бомбардир.ру