Греческие СМИ представили Карреру как фокусника, который предпочел «Спартак» «Челси»

«Спартак» встретится с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В преддверии двухматчевого противостояния греческий портал Sportime опубликовал статью о московском клубе.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера описывается в материале, как специалист, который предпочел «Спартак» работе в «Челси». Кроме того, на картинке итальянец изображен в виде фокусника .

Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках в среду, 8 августа. Ответная игра пройдет 16 числа в Москве.