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    Греческие СМИ представили Карреру как фокусника, который предпочел «Спартак» «Челси»

    «Спартак» встретится с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    В преддверии двухматчевого противостояния греческий портал Sportime опубликовал статью о московском клубе.

    Главный тренер красно-белых Массимо Каррера описывается в материале, как специалист, который предпочел «Спартак» работе в «Челси». Кроме того, на картинке итальянец изображен в виде фокусника .

    Матч ПАОК – «Спартак» состоится в Салониках в среду, 8 августа. Ответная игра пройдет 16 числа в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 14:26
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 12:11

      Челси здесь совсем ни при чем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 августа 2018, 09:39

      будет очень тяжело...Луческу задумал реванш...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 18:54

      что только не придумают чтобы перед матчем публику заинтриговать)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 августа 2018, 17:59

      Массимо грекам ОРЁЛ или РЕШКА вот и думайте какой фокус он вам готовит

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 августа 2018, 16:40

      К матчу антураж итак высок, так греческие и российские СМИ подогревают его ещё на пару градусов выше.Тут и фокусники и высылка дипломатов и ещё хрен знает что.Всё в одну кучу намешали и теперь ждут, что в результате получится...
      Уроды одним словом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 августа 2018, 16:06

      Да, он такой! Бойтесь его!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 6 августа 2018, 14:36

      фокусник-не фокусник,а команду тянет!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 августа 2018, 14:33

      Так же и наши сми звездят в поисках дешевой популярности подогревают ажиотаж,ничего нового.

      10
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