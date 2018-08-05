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    Анчелотти: «0:5 от «Ливерпуля»? Лучше опозориться сейчас, чем через месяц»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче Международного кубка чемпионов против «Ливерпуля» (0:5).

    «Такие поражения волнуют, но они нужны. Проигрывать всегда больно, но у нас есть вера и энтузиазм.

    Мы хотели играть в открытый футбол, были проблемы, особенно в начале, когда мы потеряли мяч перед своей штрафной.

    Лучше опозориться сейчас, чем через месяц. Результат спустил нас на землю и помогает нам», – сказал Анчелотти.

    Источник: Football Italia

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    05.08.2018 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 5 августа 2018, 19:12

      с этим мнением не поспоришь.смотрел этот матч.Наполи,честно,удивил проходным двором в обороне.Алиссона с дебютом в воротах!Ливерпуль в фиолетовой форме..это достойно внимания.ждем в гости Торино.

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