Анчелотти: «0:5 от «Ливерпуля»? Лучше опозориться сейчас, чем через месяц»

с этим мнением не поспоришь.смотрел этот матч.Наполи,честно,удивил проходным двором в обороне.Алиссона с дебютом в воротах!Ливерпуль в фиолетовой форме..это достойно внимания.ждем в гости Торино.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче Международного кубка чемпионов против «Ливерпуля» (0:5).
«Такие поражения волнуют, но они нужны. Проигрывать всегда больно, но у нас есть вера и энтузиазм.
Мы хотели играть в открытый футбол, были проблемы, особенно в начале, когда мы потеряли мяч перед своей штрафной.
Лучше опозориться сейчас, чем через месяц. Результат спустил нас на землю и помогает нам», – сказал Анчелотти.