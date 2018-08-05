Анчелотти: «0:5 от «Ливерпуля»? Лучше опозориться сейчас, чем через месяц»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче Международного кубка чемпионов против «Ливерпуля» (0:5).

«Такие поражения волнуют, но они нужны. Проигрывать всегда больно, но у нас есть вера и энтузиазм.

Мы хотели играть в открытый футбол, были проблемы, особенно в начале, когда мы потеряли мяч перед своей штрафной.

Лучше опозориться сейчас, чем через месяц. Результат спустил нас на землю и помогает нам», – сказал Анчелотти.