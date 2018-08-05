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    Эриксен за 200 миллионов может перейти в «Реал»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может стать игроком «Реала». Мадридский клуб предлагает за 26-летнего датчанина 200 миллионов евро.

    Хавбек рассматривается руководством сливочных в качестве замены Луки Модрича, который летом может покинуть команду.

    На Эриксена также претендует «Барселона». Каталонский клуб готов заплатить 100 миллионов.

    В прошлом сезоне датчанин провел в АПЛ 37 матчей, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    05.08.2018 10:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 августа 2018, 16:02

      Одним футболом это не объяснишь...Похоже, грядет серьезный кризис.

      -3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 августа 2018, 12:56

      Че не 300 то? совсем охрененели

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 августа 2018, 12:20

      Да хоть за 300, купите уже кого не будь из звёзд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 12:01

      Эриксен в состоянии заменить Модрича но для Тоттенхэма это будет большой потерей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Zelibaba > zigbert 5 августа 2018, 12:21

      не факт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 5 августа 2018, 11:31

      Мир сошёл с ума.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 11:10

      По сделкам на трансферном рынке скоро заключение и добро не только ФИФА и УЕФА будут давать, но и консилиум врачей психиатров...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +241

      Moveton 5 августа 2018, 11:01

      какие нах 200 миллионов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 5 августа 2018, 10:53

      Дорого

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 августа 2018, 10:11

      В пару к Бэйлу. Сумма конечно приличная, но вряд ли ТТХ готов прямо сейчас отпускать своего лидера. А Барса по ходу готова уделать Реал в этом сезоне и скупает или хочет купить всё и всех, и как можно больше.

      1
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