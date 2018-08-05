Эриксен за 200 миллионов может перейти в «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может стать игроком «Реала». Мадридский клуб предлагает за 26-летнего датчанина 200 миллионов евро.

Хавбек рассматривается руководством сливочных в качестве замены Луки Модрича, который летом может покинуть команду.

На Эриксена также претендует «Барселона». Каталонский клуб готов заплатить 100 миллионов.

В прошлом сезоне датчанин провел в АПЛ 37 матчей, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.