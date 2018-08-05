Семин: «Крыховяк произвел хорошее впечатление»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника Гжегожа Крыховяка в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака». Для поляка, перешедшего в московский клуб из «ПСЖ», эта игра стала дебютной в составе железнодорожников.

«Крыховяк произвел хорошее впечатление. Я доволен игроками, они проявили волю, усилие.

Мне понравилась игра Гилерме. В чемпионском сезоне Овчинников сыграл 20 матчей на ноль; если Гилерме сыграет столько же, мы станем чемпионами», – отметил Семин.