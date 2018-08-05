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    Жиго: «Чорлука – суперфутболист. Был бы счастлив повторить его путь»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго подвел итоги гостевого матча 2-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Француз выделил в составе соперника Ведрана Чорлуку.

    – «Локомотив» – отличная команда. Еще до матча понимали, что придется действовать на контратаках. Была отличная игра, хотя в конце было тяжеловато, у игроков «Локо» оставалось много свободного пространства. Если честно, не считаю, что я достаточно выложился, чтобы мы победили.

    – Вы играли с чемпионом России прошлого сезона. Теперь понимаете, каков уровень РПЛ?

    – Да. Это отличный чемпионат, очень эмоциональный.

    – Хотели бы выиграть чемпионат со «Спартаком» уже в этом сезоне?

    – Конечно. Знал, что у красно-белых очень амбициозная команда. Понятно, что придется много работать, но я бы очень хотел.

    – Максименко сказал, что вы один из лучших защитников чемпионата России.

    – Рано это он. Я бы не стал делать оценки сейчас. Но мечтаю стать лучшим в России. Делаю для этого все, что от меня зависит.

    – По-вашему, вы круче Ведрана Чорлуки?

    – Он просто суперфутболист. У него невероятная карьера. Был бы счастлив повторить его путь.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 00:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:56

      Жиго вообще замечательное приобретение, надеюсь так и продолжит, чтобы за линию обороны в кое то веке мы были спокойны.

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:42

      Жиго - хорошая находка для Спартака.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 08:09

      Прикольно.
      Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 августа 2018, 04:56

      Максименко,только стал играть,но лизнуть успел уже!

      Жиго,лучший защитник чемпионата,кто же тогда второй ?)),наверное Кутепов,третий,думаю Васин!?
      Жиго удачи в команде.

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