Жиго: «Чорлука – суперфутболист. Был бы счастлив повторить его путь»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго подвел итоги гостевого матча 2-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0). Француз выделил в составе соперника Ведрана Чорлуку.

– «Локомотив» – отличная команда. Еще до матча понимали, что придется действовать на контратаках. Была отличная игра, хотя в конце было тяжеловато, у игроков «Локо» оставалось много свободного пространства. Если честно, не считаю, что я достаточно выложился, чтобы мы победили.

– Вы играли с чемпионом России прошлого сезона. Теперь понимаете, каков уровень РПЛ?

– Да. Это отличный чемпионат, очень эмоциональный.

– Хотели бы выиграть чемпионат со «Спартаком» уже в этом сезоне?

– Конечно. Знал, что у красно-белых очень амбициозная команда. Понятно, что придется много работать, но я бы очень хотел.

– Максименко сказал, что вы один из лучших защитников чемпионата России.

– Рано это он. Я бы не стал делать оценки сейчас. Но мечтаю стать лучшим в России. Делаю для этого все, что от меня зависит.

– По-вашему, вы круче Ведрана Чорлуки?

– Он просто суперфутболист. У него невероятная карьера. Был бы счастлив повторить его путь.

Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?