Дзюба: «Шатов? Я задел мяч, это мой гол»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) заявил, что коснулся мяча во время гола Олега Шатова.

– Что скажете по поводу гола Олега Шатова?

– Можно сказать, что я чиркнул мяч, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол (смеется).

– Если бы забили «Арсеналу», праздновали бы мяч?

– Однозначно нет. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира.