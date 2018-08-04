Дзюба: «Шатов? Я задел мяч, это мой гол»

Дааа, самомнеие. так прёт!!Это дерево зазвездилось снова, пора опять отправлять в аренду, а лучше продать и не вспоминать!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) заявил, что коснулся мяча во время гола Олега Шатова.
– Что скажете по поводу гола Олега Шатова?
– Можно сказать, что я чиркнул мяч, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол (смеется).
– Если бы забили «Арсеналу», праздновали бы мяч?
– Однозначно нет. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира.
Гол Олега Шатова.#ЗенитАрсенал 1:0 pic.twitter.com/qc3PSZDw1u— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 4 августа 2018 г.