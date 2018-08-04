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    Дзюба: «Шатов? Я задел мяч, это мой гол»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) заявил, что коснулся мяча во время гола Олега Шатова.

    – Что скажете по поводу гола Олега Шатова?

    – Можно сказать, что я чиркнул мяч, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол (смеется).

    – Если бы забили «Арсеналу», праздновали бы мяч?

    – Однозначно нет. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2018 19:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5

      nizviktor 5 августа 2018, 10:22

      Дааа, самомнеие. так прёт!!Это дерево зазвездилось снова, пора опять отправлять в аренду, а лучше продать и не вспоминать!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 23:00

      Кер тебе, а не гол!

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 4 августа 2018, 22:59

      НУ БЫЛ БЫ БЛАГОДАРЕН, ИГРАЛ БЫ В ТУЛЕ ДО ПЕНСИИ...

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 августа 2018, 21:43

      Звиздец!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 августа 2018, 21:40

      Дзюба хотел чиркнуть, но защита Арсенала его заблокировала....а Шатов по сути подавал на голову Артему...

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 августа 2018, 21:22

      Даже у Петросяна, юмора которого даже его жена не выдержала и то у него шутки смешнее, чем у Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 августа 2018, 21:21

      интересно чем он там чиркнул ???????

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 августа 2018, 21:03

      Артёмка просто пошутил... :-))) Но один из победных голов хорватам на Чемпионате мира в финале забил действительно он! Играя за французов... :-)))

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 августа 2018, 20:22

      Гол шатова

      2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 августа 2018, 20:05

      Слова не мальчика, а мужа.....

      -1
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