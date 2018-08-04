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Дзюба: «Шатов? Я задел мяч, это мой гол»

4 августа 2018, 19:36
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 2-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) заявил, что коснулся мяча во время гола Олега Шатова.

– Что скажете по поводу гола Олега Шатова?

– Можно сказать, что я чиркнул мяч, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол (смеется).

– Если бы забили «Арсеналу», праздновали бы мяч?

– Однозначно нет. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег
Комментарии (16)
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ВикторВВ
1533400894
Вратарь-дырка (как говорили у нас во дворе))
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Garrincha58
1533402156
ему видней он ЗМС,а Шатов кто?
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пряник929
1533402347
Слова не мальчика, а мужа.....
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Sergei26
1533403350
Гол шатова
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cska-62
1533405805
Артёмка просто пошутил... :-))) Но один из победных голов хорватам на Чемпионате мира в финале забил действительно он! Играя за французов... :-)))
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Полная Канистра
1533406870
интересно чем он там чиркнул ???????
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ЮНик
1533406950
Даже у Петросяна, юмора которого даже его жена не выдержала и то у него шутки смешнее, чем у Дзюбы.
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батог
1533408234
Звиздец!!!!!
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вместе с ЦСКА
1533412784
НУ БЫЛ БЫ БЛАГОДАРЕН, ИГРАЛ БЫ В ТУЛЕ ДО ПЕНСИИ...
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prezent2017
1533412826
Кер тебе, а не гол!
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