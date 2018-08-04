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    Уткин: «Ситуацией с «Армавиром» КДК взрывает принцип правосудия. А теперь поймите, какие это возымеет последствия»

    Комментатор Василий Уткин высказался о решении КДК РФС не удовлетворять протест «Армавира» по итогам матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».

    «Самая тревожная новость на старте чемпионата России – из КДК. На этой работе, вообще говоря, долго не выдерживают.

    Вот и господин Григорьянц, похоже, во главе своего органа теряет берега. Да, я говорю о деле всего-навсего «Армавира». Но это важнейшее дело, не смотрите на имена и сопутствующие обстоятельства. Когда-то дело заштатного футболиста Жана-Марка Босмана перевернуло весь футбольный мир.

    Напомню, «Армавир» играл со «СКА-Хабаровском» в гостях и проиграл. Но за «Хабаровск» сыграл футболист, не отбывший дисквалификацию за удаление. В другом клубе – в «Арарате». «Арарата» нет уже. Но это ведь закон! Ровно в такой же ситуации несколько лет назад с Кубка короля Испании, признав техническое поражение, снимали мадридский «Реал»! А у нас нет. Решение феноменальное: результат матча в силе, потому что «Хабаровск» мог не знать о дисквалификации.

    Тем самым КДК взрывает принцип правосудия. Да, не меньше. Да-да! Арбитражный орган российского футбола утверждает, что НЕЗНАНИЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

    А теперь поймите, какие это возымеет последствия. Это основа правосудия. Беспредел. Да, с маленьким «Армавиром». Москва, помните, от чего сгорела? От копеечной свечки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    В матче «СКА-Хабаровск» – «Армавир» (3:0) в составе хозяев на поле вышел полузащитник Ираклий Квеквескири, удаленный в последней игре прошлого сезона в ПФЛ будучи футболистом московского «Арарата». По регламенту он не имел права выходить на поле.

    «Армавир» подал протест, который КДК отклонил. После этого президент клуба Валентин Климко заявил, что команда готова сняться с турнира.

    Источник: Telegram

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    04.08.2018 14:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 17:23

      Почему утка говорит: ква-ква-ква?

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 августа 2018, 13:00

      Есть гадкий утенок, а есть туалетный утенок........вопрос какой из них Вася?))))

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 августа 2018, 19:08

      Безнаказанность ведет к коррупции.
      Какой бы уровень не был ЛЧ или первенство водокачки... правила должны быть правилами и выполняться всеми участниками.
      Потихоньку это приведет к тому, что сейчас в легкой атлетике...
      С мелочей начинаются большие проблемы. Может я драматизирую, но каждый уважающий себя человек скажет, что я прав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:54

      Василий не нагнетай, итак Армавир раздул будь здоров по сути из простенькой ситуации.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 августа 2018, 17:45

      Закормленные продажные собаки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 августа 2018, 17:16

      Неужели кто то правда верит ,что СКА не знал о дисквалификации.Да в клубах знают даже когда футболист последний раз в туалет ходил

      6
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 4 августа 2018, 16:03

      Квеквескири, это кто? Нап топовый?
      Такой шум будто Модрича тайно вывели на поле.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Yumаleks 4 августа 2018, 21:44

      Да хоть Сычев! Правила одни для всех не зависимо от статуса! А то бы всякие Месси и Роналды по полю могли бы бегать с битами...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 августа 2018, 15:30

      Да КДК это сборище *********, во главе с главным деПилом рос футбика! Странно что Уткин про это только сейчас узнал

      2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 4 августа 2018, 15:24

      Насколько я понимаю, то наказывать клуб за свою некомпетентность КДК не вправе. Пусть наведут у себя порядок, если вовремя информировать не могут о дисквалификации, то "грош цена" такому КДК. Но есть спортивная и автоматическая дисквалификация, у игрока была автоматическая, которая не переносится на следующий сезон .

      Вырезка из статьи Юриста: Судя по всему, от двух лиг (ПФЛ и ФНЛ) информации о дисквалификации Квеквескири предоставлено не было, т. к. автоматическая дисквалификация не переносится на следующий спортивный сезон.
      Понять Армавир... Вы на поле показывайте игру и скулить не потребуется в кабинетах, а то сами проиграли и угрожают ещё снятием с чемпионата. Совести у самих нет.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 августа 2018, 14:58

      вася бродит с коробком отсыревших спичек , и пытается в болоте разжечь огонь революцию)

      8
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Project Бабангида 4 августа 2018, 17:13

      На болоте есть мох и торф.Иногда хорошо горит

      2
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