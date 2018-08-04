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  • Уткин: «Ситуацией с «Армавиром» КДК взрывает принцип правосудия. А теперь поймите, какие это возымеет последствия»

Уткин: «Ситуацией с «Армавиром» КДК взрывает принцип правосудия. А теперь поймите, какие это возымеет последствия»

4 августа 2018, 14:34
16

Комментатор Василий Уткин высказался о решении КДК РФС не удовлетворять протест «Армавира» по итогам матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».

«Самая тревожная новость на старте чемпионата России – из КДК. На этой работе, вообще говоря, долго не выдерживают.

Вот и господин Григорьянц, похоже, во главе своего органа теряет берега. Да, я говорю о деле всего-навсего «Армавира». Но это важнейшее дело, не смотрите на имена и сопутствующие обстоятельства. Когда-то дело заштатного футболиста Жана-Марка Босмана перевернуло весь футбольный мир.

Напомню, «Армавир» играл со «СКА-Хабаровском» в гостях и проиграл. Но за «Хабаровск» сыграл футболист, не отбывший дисквалификацию за удаление. В другом клубе – в «Арарате». «Арарата» нет уже. Но это ведь закон! Ровно в такой же ситуации несколько лет назад с Кубка короля Испании, признав техническое поражение, снимали мадридский «Реал»! А у нас нет. Решение феноменальное: результат матча в силе, потому что «Хабаровск» мог не знать о дисквалификации.

Тем самым КДК взрывает принцип правосудия. Да, не меньше. Да-да! Арбитражный орган российского футбола утверждает, что НЕЗНАНИЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

А теперь поймите, какие это возымеет последствия. Это основа правосудия. Беспредел. Да, с маленьким «Армавиром». Москва, помните, от чего сгорела? От копеечной свечки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В матче «СКА-Хабаровск» – «Армавир» (3:0) в составе хозяев на поле вышел полузащитник Ираклий Квеквескири, удаленный в последней игре прошлого сезона в ПФЛ будучи футболистом московского «Арарата». По регламенту он не имел права выходить на поле.

«Армавир» подал протест, который КДК отклонил. После этого президент клуба Валентин Климко заявил, что команда готова сняться с турнира.

Источник: Telegram
Россия. ФНЛ Армавир СКА-Хабаровск Уткин Василий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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вместе с ЦСКА
1533382870
ой , прям скандал финала Лиги Чемпионов....
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giluxa1963
1533383601
Вася жжет -но он прав -закон есть закон
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Cupota
1533383906
Вася, Вася... Закусывать надо!
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Project Бабангида
1533383934
вася бродит с коробком отсыревших спичек , и пытается в болоте разжечь огонь революцию)
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ufos73
1533385835
Да КДК это сборище *********, во главе с главным деПилом рос футбика! Странно что Уткин про это только сейчас узнал
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андрей андреев
1533392197
Неужели кто то правда верит ,что СКА не знал о дисквалификации.Да в клубах знают даже когда футболист последний раз в туалет ходил
Ответить
Axe111
1533393932
Закормленные продажные собаки
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OfaZavr
1533394490
Василий не нагнетай, итак Армавир раздул будь здоров по сути из простенькой ситуации.
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Lev Aleks
1533808809
Есть гадкий утенок, а есть туалетный утенок........вопрос какой из них Вася?))))
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prezent2017
1534602190
Почему утка говорит: ква-ква-ква?
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