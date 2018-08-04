Уткин: «Ситуацией с «Армавиром» КДК взрывает принцип правосудия. А теперь поймите, какие это возымеет последствия»

Комментатор Василий Уткин высказался о решении КДК РФС не удовлетворять протест «Армавира» по итогам матча первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».

«Самая тревожная новость на старте чемпионата России – из КДК. На этой работе, вообще говоря, долго не выдерживают.

Вот и господин Григорьянц, похоже, во главе своего органа теряет берега. Да, я говорю о деле всего-навсего «Армавира». Но это важнейшее дело, не смотрите на имена и сопутствующие обстоятельства. Когда-то дело заштатного футболиста Жана-Марка Босмана перевернуло весь футбольный мир.

Напомню, «Армавир» играл со «СКА-Хабаровском» в гостях и проиграл. Но за «Хабаровск» сыграл футболист, не отбывший дисквалификацию за удаление. В другом клубе – в «Арарате». «Арарата» нет уже. Но это ведь закон! Ровно в такой же ситуации несколько лет назад с Кубка короля Испании, признав техническое поражение, снимали мадридский «Реал»! А у нас нет. Решение феноменальное: результат матча в силе, потому что «Хабаровск» мог не знать о дисквалификации.

Тем самым КДК взрывает принцип правосудия. Да, не меньше. Да-да! Арбитражный орган российского футбола утверждает, что НЕЗНАНИЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

А теперь поймите, какие это возымеет последствия. Это основа правосудия. Беспредел. Да, с маленьким «Армавиром». Москва, помните, от чего сгорела? От копеечной свечки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В матче «СКА-Хабаровск» – «Армавир» (3:0) в составе хозяев на поле вышел полузащитник Ираклий Квеквескири, удаленный в последней игре прошлого сезона в ПФЛ будучи футболистом московского «Арарата». По регламенту он не имел права выходить на поле.

«Армавир» подал протест, который КДК отклонил. После этого президент клуба Валентин Климко заявил, что команда готова сняться с турнира.