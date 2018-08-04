Эль Кабир и Ильин сыграют впереди у «Урала», Классон и Смолов выйдут в атаке у «Краснодара»

«Урал» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Ильин.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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