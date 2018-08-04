Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эль Кабир и Ильин сыграют впереди у «Урала», Классон и Смолов выйдут в атаке у «Краснодара»

    «Урал» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Ильин.

    «Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

    Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2018 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 13:22

      Наличие Феди впереди у краснодарцев, с некоторых пор, уже никого не приводит в трепет и смятение... Может он на волне неудач и нефарта, что-нибудь изобразит?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 5 августа 2018, 12:35

      Этакий дрифтинг,с оттенками краш-теста..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11