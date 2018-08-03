Рибери – о разбитой голове: «Я уже иду на поправку»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который на недавней тренировке команды получил травму головы, столкнувшись со штангой, сообщил о скором возвращении в строй.

«Спасибо вам всем за поддержку! Я уже иду на поправку и в скором времени вернусь в строй», – написал 35-летний француз в твиттере.

Рибери рискует пропустить матч за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.