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    Рибери – о разбитой голове: «Я уже иду на поправку»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который на недавней тренировке команды получил травму головы, столкнувшись со штангой, сообщил о скором возвращении в строй.

    «Спасибо вам всем за поддержку! Я уже иду на поправку и в скором времени вернусь в строй», – написал 35-летний француз в твиттере.

    Рибери рискует пропустить матч за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.

    Источник: Twitter

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    03.08.2018 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 августа 2018, 11:03

      Быстро...по новостям в 9-53 разбил,в 10-52 идет на поправку...

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