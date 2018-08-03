Рибери – о разбитой голове: «Я уже иду на поправку»

Быстро...по новостям в 9-53 разбил,в 10-52 идет на поправку...
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который на недавней тренировке команды получил травму головы, столкнувшись со штангой, сообщил о скором возвращении в строй.
«Спасибо вам всем за поддержку! Я уже иду на поправку и в скором времени вернусь в строй», – написал 35-летний француз в твиттере.
Рибери рискует пропустить матч за Суперкубок Германии против «Айнтрахта», который пройдет 12 августа.
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— Franck Ribéry (@FranckRibery) 2 августа 2018 г.