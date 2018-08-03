«Наполи» договорился о контракте с Белотти. «Торино» предложено 50 миллионов за трансфер

«Наполи» достиг договоренности о личном контракте с нападающим «Торино» Андреа Белотти, сообщает SportItalia.

Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет, а зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро в год.

«Наполи» оценивает форварда в 50 миллионов евро. В контракте Белотти с «Торино» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но она действует только для клубов не из Италии. «Торино» хочет выручить от продажи своего футболиста любому итальянскому клубу не менее 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Белотти провел за «Торино» 35 матчей в Серии А, в которых забил 13 голов.