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    «Наполи» договорился о контракте с Белотти. «Торино» предложено 50 миллионов за трансфер

    «Наполи» достиг договоренности о личном контракте с нападающим «Торино» Андреа Белотти, сообщает SportItalia.

    Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет, а зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро в год.

    «Наполи» оценивает форварда в 50 миллионов евро. В контракте Белотти с «Торино» прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но она действует только для клубов не из Италии. «Торино» хочет выручить от продажи своего футболиста любому итальянскому клубу не менее 65 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне 24-летний Белотти провел за «Торино» 35 матчей в Серии А, в которых забил 13 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 10:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 августа 2018, 10:16

      Сдал, конечно, парень во прошлом сезоне. 50 будет для клуба очень неплохо.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 15:14

      Футбольные бизнесмены всё надеются, что цены на игроков будут расти до небес. Белотти в прошлом сезоне за стольник думали продать, а в итоге дай бог за полтинник чтобы ушёл.

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 августа 2018, 13:08

      Это которого в прошлом году за сотку продавать не хотели.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 августа 2018, 11:26

      Очень нестабильный игрок, платить за него большие деньги - большой риск. Хотя Анчелотти может на него положительно повлиять.

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