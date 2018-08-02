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  • Василий Березуцкий – об употреблении кокаина Еременко: «Нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости»

Василий Березуцкий – об употреблении кокаина Еременко: «Нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости»

2 августа 2018, 11:18
5

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий не злится на полузащитника армейцев Романа Еременко, который был уличен в употреблении кокаина два года назад.

«Это его личное дело. Я нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости. Понятно, что это плохо. Но каждый волен делать что хочет. Точно не злюсь на него.

Как такое можно было ожидать? По нему было незаметно. В противном случае сразу пресеклось бы», – рассказал Березуцкий.

6 октября 2016 года Еременко был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста. В пробе финна были обнаружены следы кокаина. Срок его дисквалификации истечет в октябре 2018-го.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Еременко Роман
Комментарии (5)
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за ЦСКА с 1980г
1533198347
"в противном случае сразу пресеклось бы" -дедовщина? Да! и это нормально..
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KOLBIS
1533210394
А что злится то,меня он тоже звал,но я сам отказался,добавил Василий...
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МВС
1533219705
очередная статеечка ни о чем.с чего Березуцкому злиться на Еременко?!на каком основании?!все взрослые люди и только сами в ответе за свои поступки.
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OfaZavr
1533223331
профессиональный спортсмен в первую очередь должен думать чем ему это грозит, ведь ставит под удар карьеру и репутацию.
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zigbert
1533286584
Вывод наверное сейчас Роман сделал. Быть одним из ведущих игроков лиги и так наказать себя из за этого пристрастия.
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