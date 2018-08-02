Василий Березуцкий – об употреблении кокаина Еременко: «Нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости»

Вывод наверное сейчас Роман сделал. Быть одним из ведущих игроков лиги и так наказать себя из за этого пристрастия.
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий не злится на полузащитника армейцев Романа Еременко, который был уличен в употреблении кокаина два года назад.
«Это его личное дело. Я нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости. Понятно, что это плохо. Но каждый волен делать что хочет. Точно не злюсь на него.
Как такое можно было ожидать? По нему было незаметно. В противном случае сразу пресеклось бы», – рассказал Березуцкий.
6 октября 2016 года Еременко был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста. В пробе финна были обнаружены следы кокаина. Срок его дисквалификации истечет в октябре 2018-го.