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    Василий Березуцкий – об употреблении кокаина Еременко: «Нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий не злится на полузащитника армейцев Романа Еременко, который был уличен в употреблении кокаина два года назад.

    «Это его личное дело. Я нормально отношусь к проявлениям человеческой слабости. Понятно, что это плохо. Но каждый волен делать что хочет. Точно не злюсь на него.

    Как такое можно было ожидать? По нему было незаметно. В противном случае сразу пресеклось бы», – рассказал Березуцкий.

    6 октября 2016 года Еременко был дисквалифицирован за положительный результат допинг-теста. В пробе финна были обнаружены следы кокаина. Срок его дисквалификации истечет в октябре 2018-го.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2018 11:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:56

      Вывод наверное сейчас Роман сделал. Быть одним из ведущих игроков лиги и так наказать себя из за этого пристрастия.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:22

      профессиональный спортсмен в первую очередь должен думать чем ему это грозит, ведь ставит под удар карьеру и репутацию.

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 2 августа 2018, 17:21

      очередная статеечка ни о чем.с чего Березуцкому злиться на Еременко?!на каком основании?!все взрослые люди и только сами в ответе за свои поступки.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 14:46

      А что злится то,меня он тоже звал,но я сам отказался,добавил Василий...

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 2 августа 2018, 11:25

      "в противном случае сразу пресеклось бы" -дедовщина? Да! и это нормально..

      1
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