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    Коммунальщики подадут иск на виновника ДТП с машиной Смолова. Ущерб – 58 тысяч

    Ранее «Бомбардир» писал, что ночью в Краснодаре случилось ДТП с участием автомобиля форварда «Краснодара» Федора Смолова. Коммунальщики подсчитали ущерб от аварии.

    Разбитая машина снесла дорожные ограждения. Их придется восстанавливать, и ущерб составил 58 тысяч рублей. На эту сумму виновнику инцидента будет подан иск, сообщает телеканал ren.tv.

    На данный момент доподлинно неизвестно, был ли за рулем сам Смолов.

    У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 21:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:19

      если для него сумма ущерба машины как капля в море то о сумме от коммунальщиков вообще говорить нечего)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 2 августа 2018, 05:33

      Смолов примерно за 2 часа сна столько зарабатывает

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 августа 2018, 05:31

      небольшая сумма для Смолова если он виноват

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 1 августа 2018, 23:10

      Я так понимаю там только ограждение пострадало? Ни жертв ни разрушений. Смысл что то скрывать? Машина то все равно на месте, теперь уже все равно. Журналюжки все быстро раздуют. Нет у них новостей, не хотят работать , хотят на диване писать. Вот мы и читаем мелочевку про сбитый столбик Смоловым, разворот через сплошную Кокориным. А если и это лень им писать, тогда нам подают универсальное слово, может... Иванов может перейти в ... и тд.

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 22:49

      Пока не ясно кто был за рулем? Однозначно другое - для Федора эта история совсем не кстати.

      4
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 1 августа 2018, 22:18

      Вот видео с места ДТП.
      https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qcYVAWfOmFQ
      На дальнем плане справа секунды с 26-28-й.

      (Извините, но эту информацию стащил с Чемпионат.ру)

      6
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      ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > derrik2000 1 августа 2018, 23:14

      Коменты зато святые люди пишут!!! И такой и сякой, а они то дартаньяны не могут такое терпеть.

      1
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Retiremen_VMF 1 августа 2018, 23:25

      Да не в том дело что пишущие - "Д Артаньяны", а Смолов - "такой-сякой"!
      Не думаю, что кто-то себя здесь на сайте, применительно к случаю со Смоловым, Д Артаньяном считает.
      Просто Федя уже своим равнодушием к футболу, которое проявилось в матчах за сборную на чемпионате мира, почти всех против себя настроил.
      А тут ещё это ДТП, где Федя аки зайчишко сбежал с места ДТП.
      Сбежал-то он, может, и не сбежал, а ему ПОЗВОЛИЛИ спокойно уйти инспектора ГИБДД "за долю малую", поскольку Феденька был пьяненький (иначе зАЧЕМ бы ему уходить с места ДТП - подумаешь, составили бы протокол и возместить ущерб за сбитые столбики: у него сумма такая, думаю, всегда в кармане, как на мелкие расходы).
      А сейчас все госструктуры хотят всё запутать и наказать того, кто объявит себя "Фединым другом. который был за рулём".
      Вот чему возмущаются - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬЮ!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 22:02

      Федя поплыл не в ту сторону.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 августа 2018, 21:28

      в 2 часа ночи коммунальщики уже ущерб посчитали во как Оперативно работают а я вот на днях пол дня ждал их на дом чтобы мне систему слива заменили.... вашу мать

      11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Полная Канистра 1 августа 2018, 22:03

      А чё там. Сложил да умножил. Ну и себя не забыл.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > prezent2017 1 августа 2018, 22:09

      не в арифметике дело сложил да умножил я про ВРЕМЯ в 2 ночи с постели не поленились подняться трусы надеть и бежать к месту ущерба я то ждал в раб время

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 21:21

      Сейчас ищут кого назначить водителем, кто был за рулём. Федя и " Краснодар" отмалчиваются и это косвенно подтверждает, что за рулём был хозяин машины. Да это легко проверить и вычислить по мобильнику, был Федька в машине или нет на тот момент.

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Рубик Докоян 1 августа 2018, 21:58

      Сейчас полстраны ПРОСТО МЕЧТАЕТ, чтобы стать "виновником ДТП" Федя Смолов предложил лично ему! )))))))))))))))))))))
      И фигня, что кто-то из них в Магадане или, допустим, Владивостоке живёт: версию выдвинут - не подкопаешься! )))))
      Федя-то... гм-гм... "отблагодарит" по-царски.

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