Коммунальщики подадут иск на виновника ДТП с машиной Смолова. Ущерб – 58 тысяч

Ранее «Бомбардир» писал, что ночью в Краснодаре случилось ДТП с участием автомобиля форварда «Краснодара» Федора Смолова. Коммунальщики подсчитали ущерб от аварии.

Разбитая машина снесла дорожные ограждения. Их придется восстанавливать, и ущерб составил 58 тысяч рублей. На эту сумму виновнику инцидента будет подан иск, сообщает телеканал ren.tv.

На данный момент доподлинно неизвестно, был ли за рулем сам Смолов.

У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы