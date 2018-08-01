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    Тульский «Арсенал» близок к подписанию контракта с форвардом сборной Греции

    Нападающий «Маккаби» из Хайфы Стефанос Атанасиадис близок к переезду в Россию. Форвардом интересуется тульский «Арсенал», и стороны вскоре должны договориться о деталях трансфера.

    Футболист является воспитанником ПАОКа, за который выступал с 2007 по 2017 годы (295 матчей в чемпионате Греции, 106 голов).

    29-летний игрок с 2011 года привлекается в сборную Греции.

    Источник: Twitter

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    01.08.2018 14:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 19:01

      вполне качественный и опытный игрок, для Арсенала будет очень хорошим усилением, если конечно он адаптируется здесь и покажет все на что способен.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 августа 2018, 18:03

      Для Арсенала - это суперзвезда! Круто было бы его подписать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 17:52

      Умеют наши клубы перспективных находить, что тут скажешь!!!? Государство спонсирует, зачем заботиться о том что бы продавать игроков!!!???

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 17:38

      После ухода Луки, Дзюбы и Божича, Арс уже никто не спасет. Переходная зона...

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      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 16:20

      Для Арсенала ,это игрок на усиление.

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 1 августа 2018, 16:20

      Может быть

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 1 августа 2018, 15:45

      Как говорится , вэлкоме

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер > сапёр75 1 августа 2018, 16:09

      В ту Рашу ))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 августа 2018, 14:45

      Вот это кадр, нам нужен такой....

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > пряник929 1 августа 2018, 15:47

      Пусть еще какого-нибудь Карагуниса в тренерский штаб притащит.

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