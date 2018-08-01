Тульский «Арсенал» близок к подписанию контракта с форвардом сборной Греции

вполне качественный и опытный игрок, для Арсенала будет очень хорошим усилением, если конечно он адаптируется здесь и покажет все на что способен.
Нападающий «Маккаби» из Хайфы Стефанос Атанасиадис близок к переезду в Россию. Форвардом интересуется тульский «Арсенал», и стороны вскоре должны договориться о деталях трансфера.
Футболист является воспитанником ПАОКа, за который выступал с 2007 по 2017 годы (295 матчей в чемпионате Греции, 106 голов).
29-летний игрок с 2011 года привлекается в сборную Греции.