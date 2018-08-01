Mash: инспекторы ГИБДД по неизвестным причинам не зарегистрировали ДТП со Смоловым. Их разыскивают

Ранее «Бомбардир» писал о ночном ДТП в Краснодаре с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Телеграм-канал Mash информирует, что инцидент не был зарегистрирован прибывшими сотрудниками ГИБДД, как положено законом.

Сейчас УСБ МВД Краснодарского края разыскивает экипаж, который по неизвестным причинам не оформил происшествие.

Футболист разбил автомобиль стоимостью от 9 миллионов рублей.