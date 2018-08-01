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    Mash: инспекторы ГИБДД по неизвестным причинам не зарегистрировали ДТП со Смоловым. Их разыскивают

    Ранее «Бомбардир» писал о ночном ДТП в Краснодаре с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Телеграм-канал Mash информирует, что инцидент не был зарегистрирован прибывшими сотрудниками ГИБДД, как положено законом.

    Сейчас УСБ МВД Краснодарского края разыскивает экипаж, который по неизвестным причинам не оформил происшествие.

    Футболист разбил автомобиль стоимостью от 9 миллионов рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 13:53
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 1 августа 2018, 23:17

      "Сейчас УСБ МВД Краснодарского края разыскивает экипаж, который по неизвестным причинам не оформил происшествие."
      Вы сейчас это о чем??? Полиция ищет экипаж????????? Писатель, ты прочитай сначала то, что родил, потом подумай и только потом жми отправить!!!!

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 20:33

      Прямо готовый сценарий к фильму "Их разыскивает полиция".

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 18:57

      причины то как раз самые что ни на есть понятные, теперь инспекторов когда найдут им придется отчитаться об этих "неизвестных" причинах))

      8
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 17:39

      Ну прям таки и по неизвестным!? А мне все кажется более чем очевидно!!!

      8
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 августа 2018, 16:44

      Ничо, поделятся и простят)

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 августа 2018, 16:40

      Опять Федя накосячил ( след новости будет , где Федя с малолетками спит?)

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 1 августа 2018, 16:24

      Их разыскивают??? Они что, за бугор свалили?

      7
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > порт 1 августа 2018, 17:36

      Похоже нормально экипаж машины бмв отслюнявил экипажу машины гибдд, а те делиться не захотели, вот свои теперь ищут..

      3
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 1 августа 2018, 16:22

      "Футболист разбил автомобиль стоимостью от 9 миллионов рублей."

      На мэйл.ру писали, что таких машин всего около 300, а в России - 20.
      Ничего-ничего... У Феди ещё Ламборджини есть в сарайчике за 20 миллионов!))) Тоже информация с мэйл.ру

      3
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 1 августа 2018, 16:19

      Пусть меня кто-нибудь убедит, что Смолов был трезв, как стекло, когда совершилось ДТП! )))))))))))))))))

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      Рейтинг: +379

      o33uk > derrik2000 1 августа 2018, 17:42

      Убедить будет трудно даже невозможно.
      Если логически рассуждать машина за такую стоимость 100% застрахована от и до и покидать место дтп без видимой причины не зачем.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 1 августа 2018, 18:12

      Сухой как лист...

      3
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 1 августа 2018, 16:03

      Интересно,сколько ребята в погонах у Феди попросили?

      7
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