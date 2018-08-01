«Вольфсбург» интересуется защитником «МЮ» Шоу

«Вольфсбург» заинтересован в приглашении защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу этим летом.

В ближайшие дни немцы начнут переговоры со своими коллегами из Англии. «Вольфсбург» рассчитывать выкупить трансфер 23-летнего футболиста до закрытия трансферного окна. Сам Шоу хотел бы остаться в клубе АПЛ. Он рассчитывает заключить новый контракт с «МЮ» – его действующее соглашение с клубом истекает летом 2019 года.

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. Он перешел из «Саутгемптона» за 27 миллионов фунтов стерлингов.