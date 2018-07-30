Аллегри: «Уход Игуаина? Посмотрим, что случится»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный уход форварда Гонсало Игуаина из клуба.

«Дал ли я добро на продажу Игуаина? На рынке всегда работают клубы, мы слышим об этом каждый день.

Посмотрим, что случится, когда мы вернемся в Италию из США [где клуб проводит предсезонную подготовку – прим. «Бомбардира»]. 17 августа, когда трансферное окно закроется, «Ювентус» будет конкурентноспособным как никогда», – сказал Аллегри.

Агент Игуаина встретился с руководством «Ювентуса». Игрок может покинуть клуб