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  • Чико – о своем дебюте в РПЛ: «Российская лига очень тяжелая»

Чико – о своем дебюте в РПЛ: «Российская лига очень тяжелая»

30 июля 2018, 06:08
4

Новичок «Рубина» защитник Чико оценил свой дебют в российской Премьер-лиге, который состоялся в матче первого тура с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:1.

– Сейчас у нас прекрасные чувства. Мы счастливы. Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника. Порадовали зрителей на «Казань-Арене». Дело не только в трех очках, а в том, что победа всегда поднимает боевой дух.

– Что сказал Бердыев после матча?

– Он сказал, что доволен результатом, поблагодарил за то, что отдали максимум своих сил. Но мы сами понимаем, что сыграли не идеально. Во втором тайме соперник стал играть лучше, и нам пришлось тяжело.

– Вы играли рядом с Сесаром Навасом. Чувствовали поддержку от него?

– Конечно! Он испанец. Он капитан! Он важная фигура для всей Казани. Он сразу взял меня под опеку. Все рассказал и все показал.

Российская лига очень тяжелая. Я не смотрю очень далеко вперед. Нам надо идти от игры к игре. Сегодня мы выиграли и это здорово.

Дальше у нас «Динамо». Будем готовиться к этой команде. На таблицу посмотрим в конце сезона. Наше дело выдавать максимум.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Чико Навас Сесар Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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Cules2013
1532929221
Тяжело в РПЛ? И это говорит игрок, у которого есть опыт игры в Серии А, Ла Лиге и АПЛ после одного матча у нас. Странно.
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FanatSerj
1532931186
у Бердыева послабонов не будет, дисциплина, самоотдача, поэтому и тяжелая, но ни чего победы придают сил.
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Рубинище
1532940615
С Бердыевым всякие АПЛ, и Ла Лиги покажутся выходными, тем более защитнику..
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Полная Канистра
1532946502
дальше ещё сложнее будет особенно когда у нас снежок выпадет
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