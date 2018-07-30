Чико – о своем дебюте в РПЛ: «Российская лига очень тяжелая»

Новичок «Рубина» защитник Чико оценил свой дебют в российской Премьер-лиге, который состоялся в матче первого тура с «Краснодаром». Игра завершилась со счетом 2:1.

– Сейчас у нас прекрасные чувства. Мы счастливы. Мы выиграли первый матч у тяжелого соперника. Порадовали зрителей на «Казань-Арене». Дело не только в трех очках, а в том, что победа всегда поднимает боевой дух.

– Что сказал Бердыев после матча?

– Он сказал, что доволен результатом, поблагодарил за то, что отдали максимум своих сил. Но мы сами понимаем, что сыграли не идеально. Во втором тайме соперник стал играть лучше, и нам пришлось тяжело.

– Вы играли рядом с Сесаром Навасом. Чувствовали поддержку от него?

– Конечно! Он испанец. Он капитан! Он важная фигура для всей Казани. Он сразу взял меня под опеку. Все рассказал и все показал.

Российская лига очень тяжелая. Я не смотрю очень далеко вперед. Нам надо идти от игры к игре. Сегодня мы выиграли и это здорово.

Дальше у нас «Динамо». Будем готовиться к этой команде. На таблицу посмотрим в конце сезона. Наше дело выдавать максимум.