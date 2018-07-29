Шипулин: «Можно играть в шашки, домино, волейбол, но футбол сплотил всю страну. Сборная России заслуженно стала ЗМС»

Волейбольный тренер Геннадий Шипулин прокомментировал получение игроками сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта. Ранее по этому поводу высказалась экс-волейболистка Екатерина Гамова.

«Не хочу оскорбить Гамову или Дмитрия Мусэрского, у них есть свое мнение. Но я считаю, что футболисты сборной России совершили большой подвиг. Они уважать себя заставили, эмоции вызвали… У нас не было футбола, публика не привыкла к таким хорошим выступлениям.

Получилось настоящее озарение – мы привыкли хаять футболистов, а они доказали обратное. Их надо было поощрить. И президент страны отметил, и со спортивной точки зрения необходимо это сделать. Люди заслужили звания ЗМС!

При всем уважении ко всем видам спорта, футбол собрал такую аудиторию! Всю Россию заставил волноваться с утра до ночи и прильнуть к экранам! Есть особые, экстраординарные случаи – так нужно рассматривать эти победы. То, что футболисты сделали для страны, для пересмотра отношения к спорту, – дорогого стоит.

Одно дело играть в домино, шашки, волейбол или еще во что-то, но футбол – настолько ярко выраженный вид, он сплотил массы, всю страну. Ничего страшного в том, что футболисты получили ЗМС, нет», – сказал тренер.

Шипулин выигрывал Мировую лигу, клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов.