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  • Шипулин: «Можно играть в шашки, домино, волейбол, но футбол сплотил всю страну. Сборная России заслуженно стала ЗМС»

Шипулин: «Можно играть в шашки, домино, волейбол, но футбол сплотил всю страну. Сборная России заслуженно стала ЗМС»

29 июля 2018, 14:06
10

Волейбольный тренер Геннадий Шипулин прокомментировал получение игроками сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта. Ранее по этому поводу высказалась экс-волейболистка Екатерина Гамова.

«Не хочу оскорбить Гамову или Дмитрия Мусэрского, у них есть свое мнение. Но я считаю, что футболисты сборной России совершили большой подвиг. Они уважать себя заставили, эмоции вызвали… У нас не было футбола, публика не привыкла к таким хорошим выступлениям.

Получилось настоящее озарение – мы привыкли хаять футболистов, а они доказали обратное. Их надо было поощрить. И президент страны отметил, и со спортивной точки зрения необходимо это сделать. Люди заслужили звания ЗМС!

При всем уважении ко всем видам спорта, футбол собрал такую аудиторию! Всю Россию заставил волноваться с утра до ночи и прильнуть к экранам! Есть особые, экстраординарные случаи – так нужно рассматривать эти победы. То, что футболисты сделали для страны, для пересмотра отношения к спорту, – дорогого стоит.

Одно дело играть в домино, шашки, волейбол или еще во что-то, но футбол – настолько ярко выраженный вид, он сплотил массы, всю страну. Ничего страшного в том, что футболисты получили ЗМС, нет», – сказал тренер.

Шипулин выигрывал Мировую лигу, клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Yev
1532862832
Молодец, Антоха!!! Всё правильно, хоть один адекватный нашелся! Спасибо! Биатлон рулит!
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кузнецов артем
1532863112
Так им и дали эти звания за то что они сделали подвиг и подняли авторитет России в глазах мировой спортивной общественности, а не за 8 место как конкретное спортивное достижение, важно это понимать
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DOCTOR PENALTY
1532865408
Бред какой-то! Одни противоречия! Зачитал текст написанный на листочке кем-то из функционеров по указанию сверху? У нас и так дикое расслоение и разобщение в обществе, не надо углублять эту трещину своей дебильной пропагандой. Тоже орден захотел???...***
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yorgenbarenz
1532866661
"...ночь встаёт над Уругваем,ночь хоть выколи глаза.Слышны крики попугаев,обезьяньи голоса..."Эту песню затянул во дворе алкаш после 0:3.
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nik55
1532868711
хорошо лизнул
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Вомбат
1532871516
Да, подвиг они совершили. Но разве его не совершают те, кто в броьбе с равными выигрывает золото для России на ОИ и ЧМ по другим видам спорта? Тоже ведь совершают. Но при этом еще и выводят наш спорт на первое место в мире, за что и получают ЗМС. Разве звание ЗМС дается за спортивные подвиги? Конечно нет. Тогда бы им награждали в первую очередь тех спортсменов, которые вернулись после тяжелых травм. Причем независимо от их результатов. Короче, Антон, ваши слова - либо демагогия, либо вы как следует не подумали.
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