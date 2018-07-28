Набиуллин: «Семак строит в «Зените» такую атмосферу, чтобы все были один за другого»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

– В «Зенит» вы пришли по ходу прошлого сезона. Сборы помогли окончательно влиться в команду?

– Да! После того как проведешь полноценные сборы в межсезонье, потом в этом смысле гораздо легче. Со всеми ребятами лучше познакомился, узнал, у кого какие интересы.

– В Китцбюэле даже на ужин в город в свободное время вместе как-то пошли, хотя это не было обязательным мероприятием.

– Все верно. Сергей Семак именно такую атмосферу в команде создает. Чтобы все были один за другого. На сборах это уже начало складываться и чувствоваться.

Завтра, 29 июля, «Зенит» сыграет в матче 1-го тура РПЛ против «Енисея».