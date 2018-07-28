Гвардиола: «Ненавижу работать с теми, кто не уважает клуб. Личные качества игрока – самое важное»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.

«Личные качества игрока – самое важное. Нужно знать игрока.

Мне нравится работать с хорошими футболистами. Ненавижу работать с теми, кто не уважает одноклубников, тренера или клуб. Футбольные навыки, конечно, тоже важны. На поле нужно показывать качественную игру.

Если мы подпишем игрока, то одного. На данный момент я бы сказал, что мы останемся в том составе, в каком мы играем сейчас», – сказал Гвардиола.

Гвардиола: «Пьянич? Это игрок «Ювентуса». Это топ-футболист, но мы не заинтересованы в нем»