Бабаев: «Хотели бы, чтобы Еременко оказался в ЦСКА. Он об этом знает»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Романа Еременко в московский клуб.

– Роману Еременко уже в августе можно будет тренироваться с командой. Увидим ли мы его в ЦСКА?

– Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Но не все зависит от нас.

– Что вы имеете в виду?

– Мы общались и с Романом, и с его агентом Марко Трабукки. В ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, Роман сделает правильный выбор и продолжит заниматься своим любимым делом, забивать голы, отдавать передачи. А где именно? Нужно немного подождать.

– Еременко склоняется к переходу в «Спартак»?

– Я не хотел бы комментировать этот вопрос в контексте того, где он будет играть. Нам бы хотелось, чтобы Роман оказался в ЦСКА. Еременко об этом знает. Его агент – тоже. Но давайте наберемся терпения.

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