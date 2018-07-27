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  • Бабаев: «Хотели бы, чтобы Еременко оказался в ЦСКА. Он об этом знает»

Бабаев: «Хотели бы, чтобы Еременко оказался в ЦСКА. Он об этом знает»

27 июля 2018, 23:50
8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Романа Еременко в московский клуб.

– Роману Еременко уже в августе можно будет тренироваться с командой. Увидим ли мы его в ЦСКА?

– Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Но не все зависит от нас.

– Что вы имеете в виду?

– Мы общались и с Романом, и с его агентом Марко Трабукки. В ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, Роман сделает правильный выбор и продолжит заниматься своим любимым делом, забивать голы, отдавать передачи. А где именно? Нужно немного подождать.

– Еременко склоняется к переходу в «Спартак»?

– Я не хотел бы комментировать этот вопрос в контексте того, где он будет играть. Нам бы хотелось, чтобы Роман оказался в ЦСКА. Еременко об этом знает. Его агент – тоже. Но давайте наберемся терпения.

На игрока претендуют четыре клуба РПЛ. Осенью истечет срок дисквалификации футболиста за употребление кокаина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (8)
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Вомбат
1532726047
Еременко еще не скоро сможет играть на уровне игрока ЦСКА. Возможно, никогда. И скорее всего он вообще не вернется в Россию.
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Jhon1989
1532726982
Что за хрень вообще,а за чем тогда Гинер говорил что Рома игрок ЦСКА???? Или это опять бомбардир фуфло двинул!!!
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Mirak92
1532729860
Так и будет!
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Пестрый
1532753459
Тренироваться может после 7 августа а на поле выйти только после 7 октября) Но к коням он вряд ли вернется там один молодняк ему даже раскумарится будет не с кем))
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baddy
1532774473
Пусть в конюш
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baddy
1532774530
Пусть в конюшню идёт, там пенсию до 65 уже давно ввели.
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