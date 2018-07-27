Гилерме: «Неймар – не лидер сборной Бразилии и никогда им не станет»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2018. Бразильцы дошли до 1/4 финала и проиграли Бельгии.

– У Бразилии результат не очень хороший. А сама игра?

– Сборная провела хороший турнир. Даже с Бельгией сыграла хорошо. Не хватило немного удачи. А еще команде не доставало лидера на поле, который мог бы вдохновить игроков, сказать что-то мотивирующее.

– Неймар – не лидер?

– Нет, и никогда им не станет.

– Критики в его адрес было очень много. Что думаете о том театре, что Неймар исполнял на поле?

– Преувеличение с обеих сторон: и Неймара, и прессы. К сожалению, он действует в такой манере. Иногда преувеличивает жесткость этих фолов.

Но и пресса тоже не должна так набрасываться на футболиста, сразу называть его симулянтом. Неймар всегда играет с мячом, и будет получать по ногам чаще, чем другие. Но манера, с которой он эти фолы воспринимает, привлекает только негативные отзывы. А еще считаю, что соперники действуют против Неймара жестче, так как у него надменная манера игры. Возможно, коллеги и не уважают нападающего из-за этого. Вот в этом разница между Неймаром и Роналду с Месси.

Они играют красиво, но всегда на команду. А вот Неймар играет для себя и очень любит провоцировать соперника. Это не добавит плюсов ни ему, ни сборной.