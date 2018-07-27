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  • Гилерме: «Неймар – не лидер сборной Бразилии и никогда им не станет»

Гилерме: «Неймар – не лидер сборной Бразилии и никогда им не станет»

27 июля 2018, 01:27
15

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2018. Бразильцы дошли до 1/4 финала и проиграли Бельгии.

– У Бразилии результат не очень хороший. А сама игра?

– Сборная провела хороший турнир. Даже с Бельгией сыграла хорошо. Не хватило немного удачи. А еще команде не доставало лидера на поле, который мог бы вдохновить игроков, сказать что-то мотивирующее.

– Неймар – не лидер?

– Нет, и никогда им не станет.

– Критики в его адрес было очень много. Что думаете о том театре, что Неймар исполнял на поле?

– Преувеличение с обеих сторон: и Неймара, и прессы. К сожалению, он действует в такой манере. Иногда преувеличивает жесткость этих фолов.

Но и пресса тоже не должна так набрасываться на футболиста, сразу называть его симулянтом. Неймар всегда играет с мячом, и будет получать по ногам чаще, чем другие. Но манера, с которой он эти фолы воспринимает, привлекает только негативные отзывы. А еще считаю, что соперники действуют против Неймара жестче, так как у него надменная манера игры. Возможно, коллеги и не уважают нападающего из-за этого. Вот в этом разница между Неймаром и Роналду с Месси.

Они играют красиво, но всегда на команду. А вот Неймар играет для себя и очень любит провоцировать соперника. Это не добавит плюсов ни ему, ни сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Бразилия Локомотив Гилерме Неймар
Комментарии (15)
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Yev
1532648837
Согласен и если будет продолжать девочку-недотрогу исполнять, то сеоро сдуется: ножки будут болеть, головка бо-бо.
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Аристократ Олжик
1532649573
Сильно сказано
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MU-fanatic
1532651767
Неймар это типичный пример современной молодежи!!!когда бьют в лицо главное подставить жопу вовремя!)
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+50/-50
1532660808
"... преувеличивает жёсткость этих фолоф". Как дипломатично. А по большому счёту Неймар - свинья.
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АртурZaСМ
1532664411
Играть в кошки мышки с соперником можно красиво и уважительно как например волшебник Роналдиньо. Он так же издевательски играл против соперников, но ни у кого и в мыслях не было обидеться на Рони, потому что он не позволял себе лишнего. А Неймара поэтому никто всерьез и не воспринимает, потому что ведет себя истерично симулирует, надменно общается с соперником (об этот не трудно догадаться). Правильно сказал Гильерме поэтому он и никогда не станет лидером.
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kella
1532664763
Все правильно сказал, добавить нечего!
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кошмарик
1532669633
всё в точку сказал.. Неймар просто распиаренный игрок играющий на себя и свой PR.. а на команду ему насрать..
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Caniggia
1532672684
И добавить нечего, всё в точку! Молодец, Гиля, жестко, но справедливо прошелся по пафосному игрочишке.
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zigbert
1532676484
Правильно сказал, подтверждая характер Неймара.
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OfaZavr
1532677195
все верно сказал, с пониманием ко всем сторонам. а Неймару стоит пересмотреть свое поведение если хочет встать в один ряд с великими и уважаемыми.
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