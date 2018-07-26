Ханни: «В «Андерлехте» я знал, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать ради победы. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни сравнил бельгийский чемпионат с РПЛ. Футболист отметил, что любая команда выходит против москвичей на поле и бьется до последнего.

Алжирец перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года.

– Можете сравнить российскую лигу с бельгийской?

– Лиги похожи. Я не так много матчей пока сыграл в премьер-лиге, к тому же, среди них не было игр с топ-командами – ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом»… Так что оценивать детально тяжело. Сейчас начнется новый сезон, и посмотрим. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле в матче против лидеров чемпионата. Пока могу сказать, что в российской лиге много борьбы. Особенно команды стараются, играя против нас.

– Считается, что против «Спартака» каждая команда стремится провести свой лучший матч.

– Это совершенно нормально. «Спартак» ведь самый популярный клуб России, поэтому каждый и хочет запомниться в матче с такой командой. То же самое было в «Андерлехте» в Бельгии. Мы знали, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать, чтобы победить нас. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке». Потому что расслабиться хоть на секунду нам никто не позволит.