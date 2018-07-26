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  • Ханни: «В «Андерлехте» я знал, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать ради победы. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке»

Ханни: «В «Андерлехте» я знал, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать ради победы. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке»

26 июля 2018, 15:05
7

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни сравнил бельгийский чемпионат с РПЛ. Футболист отметил, что любая команда выходит против москвичей на поле и бьется до последнего.

Алжирец перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в начале 2018 года.

– Можете сравнить российскую лигу с бельгийской?

– Лиги похожи. Я не так много матчей пока сыграл в премьер-лиге, к тому же, среди них не было игр с топ-командами – ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом»… Так что оценивать детально тяжело. Сейчас начнется новый сезон, и посмотрим. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле в матче против лидеров чемпионата. Пока могу сказать, что в российской лиге много борьбы. Особенно команды стараются, играя против нас.

– Считается, что против «Спартака» каждая команда стремится провести свой лучший матч.

– Это совершенно нормально. «Спартак» ведь самый популярный клуб России, поэтому каждый и хочет запомниться в матче с такой командой. То же самое было в «Андерлехте» в Бельгии. Мы знали, что против нас выйдут 11 человек, готовых жизнь отдать, чтобы победить нас. Нужно готовиться к этому и в «Спартаке». Потому что расслабиться хоть на секунду нам никто не позволит.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Андерлехт Ханни Софьян
Комментарии (7)
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Мары
1532609526
Логично.Как в 90-х говорил Садырин: можно не выиграть первенство, но Спартак обыграть обязаны. Удачи Софьян.Удачи Спартак!
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orech
1532610878
Так и будет. Всё он правильно понимает. Удачи!
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СШГЭС
1532614151
Пора приносить пользу, слишком ты робкий пока, в России так не катит.
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paracetamol
1532616615
Если в каждом матче жисть отдавать, что через пару матчей останется? Разгром 1-5, наверное.
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OfaZavr
1532622318
все верно, на Спартак все команды всегда настраиваются по особенному и стараются сделать все чтобы отнять очки.
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zigbert
1532630238
Правильно сказал. Хочется что бы Ханни приобрел уверенность в игре за Спартак.
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