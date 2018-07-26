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    РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

    РФС признал выступление сборной России на чемпионате мира-2018 успешным, сообщил член исполкома организации Игорь Лебедев.

    «Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на чемпионате мира-2018», – написал Лебедев в твиттере.

    На домашнем турнире россияне дошли до четвертьфинала. В 1/8 они обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), а после уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Twitter

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    26.07.2018 13:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 28 июля 2018, 08:59

      Ну,успешной-это слишком,а вот удовлетворительной-это было бы самым правильным!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 июля 2018, 16:05

      ну теперь озвучьте сколько вы там себе премии по этому поводу приписали господа наши футболёры кабинетные

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert > Полная Канистра 26 июля 2018, 20:30

      Об этом надо говорить шепотом.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Полная Канистра 28 июля 2018, 11:41

      надо же эти премии обосновать как то! если признать выступление удовлетворительным,то и премировать себя любимых вроде не за что...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > SPACE TRUCKIN 28 июля 2018, 11:52

      у них слово/ неуд/. нету в лексиконе есть только /отлично/ по всем параметрам а значит надо себя как то отблагодарить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 июля 2018, 14:24

      В воздухе переобулись.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 26 июля 2018, 13:52

      И тот же Лебедев имел несколько другое мнение ,месяца три назад...Флюгер ,твою мать.....)))

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > alex1951 26 июля 2018, 16:08

      какой флюгер,он просто политическая проститутка как и все политиканы.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > 3a zenit 26 июля 2018, 16:24

      Ты не прав .батенька.....
      Проститутки - они дают(отдают),а
      эти берут(хапают)

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