РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018

РФС признал выступление сборной России на чемпионате мира-2018 успешным, сообщил член исполкома организации Игорь Лебедев.

«Исполком РФС официально признал успешными итоги выступления национальной мужской сборной по футболу на чемпионате мира-2018», – написал Лебедев в твиттере.

На домашнем турнире россияне дошли до четвертьфинала. В 1/8 они обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), а после уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).