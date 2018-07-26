Головин – третий по цене игрок, перешедший из РПЛ в другую лигу

Если судить по чистой прибыли то Головин номер 1. Халк покупка и продажа под 60 лямов. А Велиан 30 и 35 лямов. Браво Гинеру! + 10% с последующей продажи!
Полузащитник ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».
Монегаски заплатят за игрока сборной России 30 миллионов евро.
22-летний хавбек станет третьим по цене игроком среди тех, которых российские клубы продавали за границу.
Самый дорогой переход из РПЛ в другую лигу – продажа Халка «Зенитом» в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро. Второй – трансфер Виллиана в «Челси» из «Анжи» за 35,5 миллиона.