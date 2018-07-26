Головин – третий по цене игрок, перешедший из РПЛ в другую лигу

Полузащитник ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».

Монегаски заплатят за игрока сборной России 30 миллионов евро.

22-летний хавбек станет третьим по цене игроком среди тех, которых российские клубы продавали за границу.

Самый дорогой переход из РПЛ в другую лигу – продажа Халка «Зенитом» в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро. Второй – трансфер Виллиана в «Челси» из «Анжи» за 35,5 миллиона.