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    Головин – третий по цене игрок, перешедший из РПЛ в другую лигу

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».

    Монегаски заплатят за игрока сборной России 30 миллионов евро.

    22-летний хавбек станет третьим по цене игроком среди тех, которых российские клубы продавали за границу.

    Самый дорогой переход из РПЛ в другую лигу – продажа Халка «Зенитом» в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллиона евро. Второй – трансфер Виллиана в «Челси» из «Анжи» за 35,5 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2018 01:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 28 июля 2018, 13:37

      Если судить по чистой прибыли то Головин номер 1. Халк покупка и продажа под 60 лямов. А Велиан 30 и 35 лямов. Браво Гинеру! + 10% с последующей продажи!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июля 2018, 08:45

      Кто играть то будет...

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Nerlinger 26 июля 2018, 14:54

      жид может договорится с березами и игнашем, они вернутся и будут играть....

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Nerlinger 27 июля 2018, 16:36

      - Евгений Леннорович! Кто играть то будет?
      - Русские не сдаются! Рабинович, ещё одну гранату! :-)))

      P.S. Всё будет нормально. Благо есть Гончаренко. И молодёжь при нём прибавляет, и покупки пока выглядят впечатляюще! ЦСКА "звёзды" не по карману, да и политика клуба при Гинере иная.

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 26 июля 2018, 08:22

      В Англии скорост болшой

      -1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 26 июля 2018, 07:55

      Выкружил таки хитрый Гинер максимум со сделки )))

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      Рейтинг: +246

      RLoko 26 июля 2018, 07:07

      Думаю это правильное решение. В Челси он бы чаше сидел на скамейке. Хотя Английская лига ему больше подходит.

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > RLoko 26 июля 2018, 07:27

      Там ещё нужно учитывать тот факт что разрешение на трудоустройство нужно было бы ждать.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 26 июля 2018, 04:28

      круто!

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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 26 июля 2018, 03:10

      А Вицин дешевле ушел?

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      Рейтинг: +665

      Snerg > СаняСанчез 26 июля 2018, 04:02

      22 ляма)

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