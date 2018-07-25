Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Онопко: «ЦСКА и «Локомотив» – лучшие команды России на сегодняшний день»

Онопко: «ЦСКА и «Локомотив» – лучшие команды России на сегодняшний день»

25 июля 2018, 06:06
17

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассчитывает увидеть интересный футбол в матче за Суперкубок России.

«Матч будет интересный. Я считаю, что две команды заслуженно играют за этот трофей. Это две лучшие команды на сегодняшний день. ЦСКА же не только на сегодняшний день, а на протяжении последних десятилетий подтверждает, что это лучший клуб в России, который выигрывает титулы.

«Локомотив» стал чемпионом – это очень хорошо для нашего чемпионата. Шансы у всех одинаковые, и у нас, и у «Локомотива». Очень важно, что игра проходит в Нижнем Новгороде на новом стадионе, который был построен к чемпионату мира, отмечу значимость появления таких стадионов.

Для нас Суперкубок очень важен, потому что с него начинается новый чемпионат. Это наша первая официальная игра», – сказал Онопко.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Онопко Виктор
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
docndoc
1532489399
Ну, строго говоря, на сегодняшний день ещё и неизвестно, какая команда сильнейшая. Это может показать только игра. Может и "Зенит" всех поколошматить, а может и "Енисей". А г-н Онопко, во многом получивший своё имя и известность, играя в "Спартаке", рассуждает по принципу: "где тепло, там и родина".
Ответить
Spiridonovich
1532493327
Раз Онопко, перебежав из Спартака, верой и правдой служит Гинеру и самому криминальному клубу, то несомненно для него ЦСКА, флагман. Не мешало бы ему вспомнить результаты в евро кубках за последние годы, где деньги Гинера бессильны.
Ответить
oyabun
1532494709
Рассуждать какие команды сейчас сильнейшие, имея в качестве аргументов итоги прошлого сезона, по крайней мере глупо. И уж если пытаешься "лизнуть", так делай это профессионально, а то очень заметно.
Ответить
vitvik
1532498850
Витя турнирную таблицу посмотрел. Долго над ней думал и пришёл к выводу, что первые два места занимают лучшие команды России на сегодняшний день.
Ответить
Spartak 777
1532500176
Дурак ? или это специально спартаковцев побесить ?
Ответить
Мары
1532500982
Дурень думкаю богатеет.
Ответить
Опорник84
1532501093
Витя, Витя! А ведь столько лет отдал Спартаку, а на поверку оказался, одним словом *******!!!!!!!
Ответить
OfaZavr
1532505670
по итогом прошлого сезона еще может быть, но на сегодняшний день пока ничего не неизвестно, кто в каком состоянии покажет как раз суперкубок и начало чемпионата.
Ответить
yurdin
1532508322
Ждал и не напрасно поросячий визг в комментах;)
Ответить
Полная Канистра
1532509534
вы там лишние Тосно должно играть усёк оноплёк
Ответить
Главные новости
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
1
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
2
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Все новости
Все новости
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+