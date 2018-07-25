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    Онопко: «ЦСКА и «Локомотив» – лучшие команды России на сегодняшний день»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассчитывает увидеть интересный футбол в матче за Суперкубок России.

    «Матч будет интересный. Я считаю, что две команды заслуженно играют за этот трофей. Это две лучшие команды на сегодняшний день. ЦСКА же не только на сегодняшний день, а на протяжении последних десятилетий подтверждает, что это лучший клуб в России, который выигрывает титулы.

    «Локомотив» стал чемпионом – это очень хорошо для нашего чемпионата. Шансы у всех одинаковые, и у нас, и у «Локомотива». Очень важно, что игра проходит в Нижнем Новгороде на новом стадионе, который был построен к чемпионату мира, отмечу значимость появления таких стадионов.

    Для нас Суперкубок очень важен, потому что с него начинается новый чемпионат. Это наша первая официальная игра», – сказал Онопко.

    Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    25.07.2018 06:06
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 10:33

      А что ему еще говорить? Хочется остаться на теплом месте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 25 июля 2018, 17:41

      Не умеет говорить господин "Пас назад". Не Президента, не Премьера, даже Мутко не упомянул. А про классный Мундиаль? С похмела что ли?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 25 июля 2018, 16:52

      Как говорил Карл Маркс, все проверяется на практике. Ждать недолго осталось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июля 2018, 12:05

      вы там лишние Тосно должно играть усёк оноплёк

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 25 июля 2018, 11:45

      Ждал и не напрасно поросячий визг в комментах;)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 11:01

      по итогом прошлого сезона еще может быть, но на сегодняшний день пока ничего не неизвестно, кто в каком состоянии покажет как раз суперкубок и начало чемпионата.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 июля 2018, 09:44

      Витя, Витя! А ведь столько лет отдал Спартаку, а на поверку оказался, одним словом *******!!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 июля 2018, 09:43

      Дурень думкаю богатеет.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 25 июля 2018, 09:29

      Дурак ? или это специально спартаковцев побесить ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 июля 2018, 09:07

      Витя турнирную таблицу посмотрел. Долго над ней думал и пришёл к выводу, что первые два места занимают лучшие команды России на сегодняшний день.

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