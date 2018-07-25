Онопко: «ЦСКА и «Локомотив» – лучшие команды России на сегодняшний день»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассчитывает увидеть интересный футбол в матче за Суперкубок России.

«Матч будет интересный. Я считаю, что две команды заслуженно играют за этот трофей. Это две лучшие команды на сегодняшний день. ЦСКА же не только на сегодняшний день, а на протяжении последних десятилетий подтверждает, что это лучший клуб в России, который выигрывает титулы.

«Локомотив» стал чемпионом – это очень хорошо для нашего чемпионата. Шансы у всех одинаковые, и у нас, и у «Локомотива». Очень важно, что игра проходит в Нижнем Новгороде на новом стадионе, который был построен к чемпионату мира, отмечу значимость появления таких стадионов.

Для нас Суперкубок очень важен, потому что с него начинается новый чемпионат. Это наша первая официальная игра», – сказал Онопко.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.