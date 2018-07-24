«Зенит» – главный претендент на победу в РПЛ-2018/19 по версии букмекеров. «Спартак» – второй

Ну вот и ладненько.
А мы размеренно пойдём в гору, подымемся на вершину, оглядим всё орлиным взором, затем спустимся и отымеем всё стадо.
Российские букмекерские конторы опубликовали коэффициенты на победу РПЛ в сезоне-2018/19.
Главный претендент – «Зенит». Коэффициент на петербуржцев – 2.60.
На втором месте расположился «Спартак» (3.50), на третьем – ЦСКА (5.25).
На победу действующего чемпиона «Локомотива» дается 6.50. Топ-5 замыкает «Краснодар» с коэффициентом 12.00.
Самые незначительные шансы выиграть РПЛ в новом сезоне у «Енисея». Коэффициент на красноярскую команду составляет 1000.