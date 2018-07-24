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    «Зенит» – главный претендент на победу в РПЛ-2018/19 по версии букмекеров. «Спартак» – второй

    Российские букмекерские конторы опубликовали коэффициенты на победу РПЛ в сезоне-2018/19.

    Главный претендент – «Зенит». Коэффициент на петербуржцев – 2.60.

    На втором месте расположился «Спартак» (3.50), на третьем – ЦСКА (5.25).

    На победу действующего чемпиона «Локомотива» дается 6.50. Топ-5 замыкает «Краснодар» с коэффициентом 12.00.

    Самые незначительные шансы выиграть РПЛ в новом сезоне у «Енисея». Коэффициент на красноярскую команду составляет 1000.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 15:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 23:52

      Ну вот и ладненько.
      А мы размеренно пойдём в гору, подымемся на вершину, оглядим всё орлиным взором, затем спустимся и отымеем всё стадо.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 20:57

      Не всегда победитель чемпионата подчиняется подобным расчетам.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 июля 2018, 19:59

      ну в этот раз я бы с ними согласился, все-таки у Зенита теперь нормальный тренер...

      5
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 24 июля 2018, 19:53

      Если всё время верить букмекерам, можно остаться без штанов.))

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 июля 2018, 19:41

      А как вам Валера с Ростовом ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 19:08

      не раз уже эти букмекеры подобное прогнозировали а происходило все ровно наоборот, поглядим как они и в этот раз опростоволосятся)

      5
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > OfaZavr 24 июля 2018, 22:00

      Ровно наоборот - это Енисей?))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > GoldPlayFIFARus9 25 июля 2018, 09:57

      ну а что все может быть))) хотя и от Локомотива тоже мало кто ждал подобного, эту ситуацию так же можно назвать "ровно наоборот")

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 24 июля 2018, 18:14

      Думаю букмекеры правы, Зенит очень хорош !!!)) В этом сезоне либо Зенит,либо Спартак...другие варианты не рассматриваются))...

      2
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 24 июля 2018, 17:28

      На Енисея чтоль поставить? Один рупь, для интересу.

      3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 24 июля 2018, 17:25

      Анжи топ

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 июля 2018, 17:24

      этой истории уже 3 года когда зене победу присуждают а в итоге пшик и всё наоборот

      6
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