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    Скаут «Манчестер Юнайтед» может перебраться в «Зенит»

    Скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибальта может продолжить карьеру в «Зените», сообщает в твиттере итальянский журналист Лука Момблано.

    Специалист пополнил английский клуб летом 2017 года. До этого он в течение пяти лет трудился в «Ювентусе».

    Самый известный трансфер, который курировал Рибальта, – переход полузащитника Поля Погба из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

    В период своей работы в «Ювентусе» он занимался трансфером нападающего Пауло Дибалы из «Палермо».

    Источник: Twitter

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    23.07.2018 17:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 июля 2018, 21:05

      Что журналистов , что комментаторов и всяких там футбольных експертов -- развелось как грязи !!! У нас только лесной пень -- ещё про футбол молчит !!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 23 июля 2018, 19:22

      Отличная работа, Бомбардир! Отслеживать что в своих твиттерах пишут всякие Монблано о переездах скаутов, бойскаутов и герлскаутов - разве не в этом истинная суть спортивной журналистики?

      3
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 23 июля 2018, 18:26

      Серьёзная инфа... В дополнение к сказанному и пользуясь случаем, хотелось бы тогда узнать изменения в штатном расписании у массажистов, уборщиков внутренних помещений и у медицинского персонала...:)) Как там у людей с карьерами?!..:))

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