Скаут «Манчестер Юнайтед» может перебраться в «Зенит»

Скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибальта может продолжить карьеру в «Зените», сообщает в твиттере итальянский журналист Лука Момблано.

Специалист пополнил английский клуб летом 2017 года. До этого он в течение пяти лет трудился в «Ювентусе».

Самый известный трансфер, который курировал Рибальта, – переход полузащитника Поля Погба из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.

В период своей работы в «Ювентусе» он занимался трансфером нападающего Пауло Дибалы из «Палермо».