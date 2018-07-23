Скаут «Манчестер Юнайтед» может перебраться в «Зенит»

Что журналистов , что комментаторов и всяких там футбольных експертов -- развелось как грязи !!! У нас только лесной пень -- ещё про футбол молчит !!!
Скаут «Манчестер Юнайтед» Хавьер Рибальта может продолжить карьеру в «Зените», сообщает в твиттере итальянский журналист Лука Момблано.
Специалист пополнил английский клуб летом 2017 года. До этого он в течение пяти лет трудился в «Ювентусе».
Самый известный трансфер, который курировал Рибальта, – переход полузащитника Поля Погба из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.
В период своей работы в «Ювентусе» он занимался трансфером нападающего Пауло Дибалы из «Палермо».