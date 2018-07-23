Защитник «Бордо» Пабло может перейти в «Краснодар» за 12 миллионов

Чёт какой-то сомнительный трансфер... Не видел его в деле, но ему 27, толком в основе не самого сильного клуба во Франции, не играет, ездит по арендам... Тем более за 12 лямов... Вон к примеру Цалета-Цар из Зальцбурга будет за эти же деньги к примеру, но и моложе и в сборную постоянно вызывается и прошлый сезон отлично провёл.. Хотя я б его в Спартак взял)
Центральный защитник «Бордо» Пабло может перебраться в РФПЛ. Футболистом интересуется «Краснодар».
Французский клуб отклонил первое предложение краснодарцев в размере 8 миллионов евро. После этого россияне увеличили его до 12 миллионов. Сделка может состояться в ближайшее время.
В сезоне-2017/18 Пабло сыграл за «Бордо» в 15 матчах, отметившись тремя голевыми передачами. Первую часть сезона он провел на правах аренды в «Коринтиансе».