Защитник «Бордо» Пабло может перейти в «Краснодар» за 12 миллионов

Центральный защитник «Бордо» Пабло может перебраться в РФПЛ. Футболистом интересуется «Краснодар».

Французский клуб отклонил первое предложение краснодарцев в размере 8 миллионов евро. После этого россияне увеличили его до 12 миллионов. Сделка может состояться в ближайшее время.

В сезоне-2017/18 Пабло сыграл за «Бордо» в 15 матчах, отметившись тремя голевыми передачами. Первую часть сезона он провел на правах аренды в «Коринтиансе».