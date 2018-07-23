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    Защитник «Бордо» Пабло может перейти в «Краснодар» за 12 миллионов

    Центральный защитник «Бордо» Пабло может перебраться в РФПЛ. Футболистом интересуется «Краснодар».

    Французский клуб отклонил первое предложение краснодарцев в размере 8 миллионов евро. После этого россияне увеличили его до 12 миллионов. Сделка может состояться в ближайшее время.

    В сезоне-2017/18 Пабло сыграл за «Бордо» в 15 матчах, отметившись тремя голевыми передачами. Первую часть сезона он провел на правах аренды в «Коринтиансе».

    Источник: L' Equipe

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    23.07.2018 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 июля 2018, 14:29

      Чёт какой-то сомнительный трансфер... Не видел его в деле, но ему 27, толком в основе не самого сильного клуба во Франции, не играет, ездит по арендам... Тем более за 12 лямов... Вон к примеру Цалета-Цар из Зальцбурга будет за эти же деньги к примеру, но и моложе и в сборную постоянно вызывается и прошлый сезон отлично провёл.. Хотя я б его в Спартак взял)

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