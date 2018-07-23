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    «Ювентус» предложил 30 миллионов за Теллеса. Сумма отступных – 40 миллионов

    В борьбу за защитника «Порту» Алекса Теллеса включился «Ювентус», сообщает Esporte.

    Туринский клуб поспорит за футболиста с «Ливерпулем», «Челси» и «ПСЖ». Итальянцы предложили за 25-летнего бразильца 30 миллионов евро. Известно, что по контракту футболиста с клубом отступные составляют 40 миллионов.

    В «Ювентусе» рассчитывают за счет приобретения Теллеса найти замену Алексу Сандро, который может сменить клуб этим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2018 07:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +545

      T_REX 23 июля 2018, 13:10

      Опять тупари итальянцы, если сумма прописана 40, то зачем предлагать 30, явно же не продадут пиццееды недоношенные

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 07:25

      Не игрок сборной, толком особо нигде не поиграл, но португальцы умеют продавать, им в этом нет равных. Посмотрел в интернете: В январе 2014г его купил " Галатасарай" за 8,8млн евро, в июле 2016г продал "Порту" за 6,5млн. Сезон 2015-2016г провёл в аренде в "Интере", но они его так и не выкупили. А теперь его покупают за такие бабки. Португальские клубы на этом зарабатывают и очень хорошо.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Рубик Докоян 23 июля 2018, 13:38

      тем и живут!!! а чемпионат у них слабее нашего!!! только 4 ведущих клуба.

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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > Отчаянный Пердун 23 июля 2018, 14:39

      Вообще то 3 клуба

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 23 июля 2018, 18:24

      Да и у нас их 5, но там инкубатор футбольный работает как нигде. На своих молодых ребятах и завозных бразильцах и отчасти испанцах делают большие деньги по трансферах. Молодцы ничего не скажешь.

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