«Ювентус» предложил 30 миллионов за Теллеса. Сумма отступных – 40 миллионов

В борьбу за защитника «Порту» Алекса Теллеса включился «Ювентус», сообщает Esporte.

Туринский клуб поспорит за футболиста с «Ливерпулем», «Челси» и «ПСЖ». Итальянцы предложили за 25-летнего бразильца 30 миллионов евро. Известно, что по контракту футболиста с клубом отступные составляют 40 миллионов.

В «Ювентусе» рассчитывают за счет приобретения Теллеса найти замену Алексу Сандро, который может сменить клуб этим летом.