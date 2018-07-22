Головин, Акинфеев и Фернандес вернулись в расположение ЦСКА

А где сукины дети,которые вставали за Головиным в очередь?
Голкипер Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин прибыли в расположение ЦСКА.
Футболисты уже провели первую тренировку с армейской командой.
Акинфеев, Фернандес и Головин выступали на чемпионате мира-2018. В составе сборной России они дошли до четвертьфинала турнира, где уступили в серии послематчевых пенальти Хорватии. После этого игрокам был предоставлен отдых.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 июля 2018 г.