Головин, Акинфеев и Фернандес вернулись в расположение ЦСКА

Голкипер Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин прибыли в расположение ЦСКА.

Футболисты уже провели первую тренировку с армейской командой.

Акинфеев, Фернандес и Головин выступали на чемпионате мира-2018. В составе сборной России они дошли до четвертьфинала турнира, где уступили в серии послематчевых пенальти Хорватии. После этого игрокам был предоставлен отдых.