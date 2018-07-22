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    Головин, Акинфеев и Фернандес вернулись в расположение ЦСКА

    Голкипер Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин прибыли в расположение ЦСКА.

    Футболисты уже провели первую тренировку с армейской командой.

    Акинфеев, Фернандес и Головин выступали на чемпионате мира-2018. В составе сборной России они дошли до четвертьфинала турнира, где уступили в серии послематчевых пенальти Хорватии. После этого игрокам был предоставлен отдых.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.07.2018 23:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 июля 2018, 17:49

      А где сукины дети,которые вставали за Головиным в очередь?

      0
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 23 июля 2018, 12:37

      Должны все уйти, иначе нет будущего в российском футболе.... Ладно - ладно Игорька можете оставить =))

      -2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 23 июля 2018, 12:15

      Головин вернулся в ЦСКА в качестве игрока Челси, Интера или, может быть, Реала?))

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 июля 2018, 12:13

      нормально.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 июля 2018, 09:41

      Недеюсь все останутся...

      1
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > Nerlinger 23 июля 2018, 13:19

      Надеюсь все уйдут =))

      -1
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      Рейтинг: +294

      Мортус 23 июля 2018, 08:32

      А я то думал, что они уже за ювентусы и челси разные пылят.

      0
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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 23 июля 2018, 00:46

      Ну вот, вернулся! А то некоторые уже начали представлять, что Головин не сыграл с Енисеем, потому что его уже в Челси или Монако продали

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 23:37

      Летнее трансферное окно в Англии по 10 августа, в Италии по 19 августа, во Франции и Испании по 1 сентября. Время, чтобы продать Головина есть. Но, если ЦСКА к этому готов, то и игроку нужно время для сборов с новой командой и адаптации к новым условиям, требованиям и методике тренировок и т.д. Пора уже определяться, а не тянуть резину, может и оборваться...

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 23 июля 2018, 11:18

      Пофигизм в отношении лучшего игрока лиги - не лучшее занятие для любого соперника)

      0
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > Рубик Докоян 23 июля 2018, 13:21

      Откудо ты это взял про 10 и 19 августа, в Европе у всех в одно время трансфер закрывается, 1 сентября в 00-00

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Maksk22182 23 июля 2018, 18:28

      По гугли и узнаешь про летнее трансферное окно в Европе в 2018г.

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