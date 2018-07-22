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    Ришарлисон в течение суток пройдет медосмотр в «Эвертоне». Трансфер оценивается в 50 миллионов

    Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон в ближайшее время перейдет в «Эвертон».

    Бразилец в течение 24 часов пройдет медицинское обследование в мерсисайдском клубе.

    Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит за 21-летнего форварда 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В прошлом розыгрыше АПЛ Ришарлисон забил пять голов и сделал семь результативных передач в 38 матчах.

    Источник: Skysports

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    22.07.2018 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 20:00

      Игры "Уотфорда" не смотрел, поэтому трудно судить только по результативности, за что такие платят бабки за этого парня, возможно видят в нём большой потенциал в будущем...

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