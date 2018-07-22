Ришарлисон в течение суток пройдет медосмотр в «Эвертоне». Трансфер оценивается в 50 миллионов

Игры "Уотфорда" не смотрел, поэтому трудно судить только по результативности, за что такие платят бабки за этого парня, возможно видят в нём большой потенциал в будущем...
Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон в ближайшее время перейдет в «Эвертон».
Бразилец в течение 24 часов пройдет медицинское обследование в мерсисайдском клубе.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит за 21-летнего форварда 50 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом розыгрыше АПЛ Ришарлисон забил пять голов и сделал семь результативных передач в 38 матчах.