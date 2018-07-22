Ришарлисон в течение суток пройдет медосмотр в «Эвертоне». Трансфер оценивается в 50 миллионов

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон в ближайшее время перейдет в «Эвертон».

Бразилец в течение 24 часов пройдет медицинское обследование в мерсисайдском клубе.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит за 21-летнего форварда 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом розыгрыше АПЛ Ришарлисон забил пять голов и сделал семь результативных передач в 38 матчах.