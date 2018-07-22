Каррера: «Ломовицкий доказал мне, что готов играть в основе «Спартака»

Молодая смена нужна любой команде и хорошо что такие игроки как Ломовицкий, Рассказов и Бакаев, близко подошли к основе, а Тимофеев уже провел несколько матчей и если бы не травма, мог бы там закрепиться.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о молодых футболистах команды. В частности, итальянец отметил фигуру полузащитника Александра Ломовицкого.
«Молодeжь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте», – сказал тренер.
«Спартак» начинает сезон 28 июля.