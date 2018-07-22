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    Каррера: «Ломовицкий доказал мне, что готов играть в основе «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о молодых футболистах команды. В частности, итальянец отметил фигуру полузащитника Александра Ломовицкого.

    «Молодeжь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте», – сказал тренер.

    «Спартак» начинает сезон 28 июля.

    Источник: Sport24

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    22.07.2018 18:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 09:48

      Молодая смена нужна любой команде и хорошо что такие игроки как Ломовицкий, Рассказов и Бакаев, близко подошли к основе, а Тимофеев уже провел несколько матчей и если бы не травма, мог бы там закрепиться.

      5
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 июля 2018, 05:22

      Волгоград снова футбольный город.

      1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 июля 2018, 00:59

      Чего не отнять у Карреры, так это порядочности и профессионального подхода к порученному делу. За два года не было случая, чтобы он кого то оскорбил, интриговал или жаловался на судей, перекладывал свои ошибки на других. Несомненно, под руководством итальянца Спартак добьётся значительных успехов. Единственное, что требуется от многочисленных болельщиков Спартака, чтобы они защищали Карреру от интриганов, злопыхателей и криминала.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июля 2018, 23:13

      Прекрасное решение.
      Парень здорово смотрелся в тренировочных матчах.Так же очень не плохо смотрелись Бакаев, Тимофеев, Расказов.Думаю их появление в основе, не за горами.Особено Бакаев радует.Парень огонь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > БуРЖуЙ 23 июля 2018, 11:49

      Согласен.Просто я выделил самых ярких, а так вообще там действительно стоящих хватает.Не плохая молодёжь в Спартаке подрастает.Главное, чтоб в переходе к основе, не затерялись.

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 22 июля 2018, 22:49

      ура!

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июля 2018, 20:58

      Ломовицкий смотрелся отлично на сборах, дай Бог, чтоб также играл в основе РФПЛ.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 19:37

      Всё таки игры на сборах в товарняках это одно, а потом уже рубка в РПЛ совсем другое. Давыдову, Кротову тоже раздавали авансы и прочили в основу клуба, однако не случилось. Когда команда нацелена на результат на молодых не остаётся ни времени, ни терпения, чтобы их доводить до основы.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Рубик Докоян 22 июля 2018, 20:37

      У Карреры как раз другой подход, он не берет авансом, а тех кто уже готово, да и не сразу то выпускает... Тимофеев пока единственный кого он из дубля вытащил,

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ufos73 22 июля 2018, 20:43

      Каррера давал молодняку играть и тасовал состав, когда команда была не на ходу. И критических стрел в его адрес была не мало, "Физрук" самое безобидное и распространённое. Он даёт шанс проявить себя многим и у кого нет игры на лавку присядут быстро. Былые заслуги, большая "личка" или трансферная цена игрока для него не показатель места в основе.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2018, 19:19

      это замечательно, надеюсь ему удастся проявить себя и в офиц. играх.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июля 2018, 18:59

      тем лучше для клуба когда талантливая молодёжь может выйти играть в основе в случае травм в длинном сезоне на 3 фронта это большой плюс для тренера

      9
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 июля 2018, 18:55

      достойно смотрелся в контрольных, и Рассказов еще

      6
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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 > piligrim1986 22 июля 2018, 19:21

      Ломовицкий - да, достойно смотрелся, а, вот, Рассказова я видел, вернее, слышал, когда его имя комментатор говорил.
      Может, от травмы ещё не совсем отошёл и не успел форму набрать?
      Ломовицкий ярче всех молодых смотрелся в контрольных играх.
      Да и многих из основы тоже.

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