Каррера: «Ломовицкий доказал мне, что готов играть в основе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о молодых футболистах команды. В частности, итальянец отметил фигуру полузащитника Александра Ломовицкого.

«Молодeжь постоянно тренируется с нами. Многое зависит от того, что они покажут на поле. К примеру, Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе. Другим нужно время для роста, чтобы не перегореть на старте», – сказал тренер.

«Спартак» начинает сезон 28 июля.