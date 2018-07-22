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    Пятов – о своей ошибке: «Неприятно, но это жизнь, все бывает»

    Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов объяснил свою ошибку в матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (0:1).

    «Я опорной ногой подбил себе мяч и получилось, что промахнулся. Вроде бы после этого все закрыли, но получилось, что Беседин бил по воротам, а отдал пас. Конечно, неприятно, но это жизнь, все бывает», — цитирует Пятова Sport Arena.

    Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 11:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6866

      Антибиотик 22 июля 2018, 16:26

      Во времена СССР болел за Динамо Киев, хороший был клуб школы Валерия Лобановского. Теперь там одни нацисты, к сожалению...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 11:15

      Да уж, Андрей с его опытом такой привоз сделал вначале матча...

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