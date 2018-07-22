Пятов – о своей ошибке: «Неприятно, но это жизнь, все бывает»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов объяснил свою ошибку в матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (0:1).

«Я опорной ногой подбил себе мяч и получилось, что промахнулся. Вроде бы после этого все закрыли, но получилось, что Беседин бил по воротам, а отдал пас. Конечно, неприятно, но это жизнь, все бывает», — цитирует Пятова Sport Arena.

Глупейшая ошибка вратаря в Суперкубке Украины