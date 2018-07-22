Эмери хочет купить в «Арсенал» вратаря Зоммера

Зоммер хороший вратарь, но не топ, и не думаю, что прямо сильнее Оспины. А канониры уже за 25 млн купили Лено. Не верю, что они оба будут в одном клубе - разве кто-то из них согласится быть вторым номером?
Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Арсенале».
29-летнего швейцарца видеть в своей команде желает новый главный тренер «канониров» Унаи Эмери.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» могут покинуть Петр Чех и Давид Оспина.
В прошлом розыгрыше Бундеслиги Зоммер провел 30 матчей, в которых пропустил 42 гола.