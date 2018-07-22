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    Эмери хочет купить в «Арсенал» вратаря Зоммера

    Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Арсенале».

    29-летнего швейцарца видеть в своей команде желает новый главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» могут покинуть Петр Чех и Давид Оспина.

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги Зоммер провел 30 матчей, в которых пропустил 42 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2018 10:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 14:06

      Зоммер хороший вратарь, но не топ, и не думаю, что прямо сильнее Оспины. А канониры уже за 25 млн купили Лено. Не верю, что они оба будут в одном клубе - разве кто-то из них согласится быть вторым номером?

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      Рейтинг: +1666

      Benifacto 22 июля 2018, 11:43

      че у них там с Дзюбой???
      1-1?
      новый раунд)

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