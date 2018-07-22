Эмери хочет купить в «Арсенал» вратаря Зоммера

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Арсенале».

29-летнего швейцарца видеть в своей команде желает новый главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» могут покинуть Петр Чех и Давид Оспина.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Зоммер провел 30 матчей, в которых пропустил 42 гола.