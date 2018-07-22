Джорджевич: «Дзюба очень нравится мне как человек»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о своих отношениях с одноклубником Артемом Дзюбой. В прошлом сезоне они вместе играли за тульский «Арсенал».

«Артем – один из самых позитивных парней, которых я когда-либо встречал, мне он очень нравится как человек.

Про Дзюбу важно знать – если пытаешься превзойти его в игровом плане, занять его место, у него всегда найдутся силы, чтобы оказаться впереди тебя, потому что он действительно хорош. Чтобы одолеть его, тебе нужно быть лучше на две головы», – сказал Джорджевич.