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    Джорджевич: «Дзюба очень нравится мне как человек»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о своих отношениях с одноклубником Артемом Дзюбой. В прошлом сезоне они вместе играли за тульский «Арсенал».

    «Артем – один из самых позитивных парней, которых я когда-либо встречал, мне он очень нравится как человек.

    Про Дзюбу важно знать – если пытаешься превзойти его в игровом плане, занять его место, у него всегда найдутся силы, чтобы оказаться впереди тебя, потому что он действительно хорош. Чтобы одолеть его, тебе нужно быть лучше на две головы», – сказал Джорджевич.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2018 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 июля 2018, 14:25

      Взаимное уважение -- это хорошо !!!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2018, 12:57

      Дзюба свой парень в команде...)))

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 июля 2018, 12:12

      можно в бутсы нашнякать..
      накрайняк..

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