Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Бавария» заплатит рекордные 12 миллионов за 17-летнего нападающего из МЛС

    Нападающий «Ванкувер Уайткепс» Альфонсо Дэвис продолжит карьеру в «Баварии», сообщает The Athletic

    Сделка по переходу 17-летнего футболиста в немецкий клуб близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за канадца 12 миллионов долларов без учета бонусов. Эта сумма станет рекордной для трансфера игрока из МЛС.

    Дэвис имеет в своем активе шесть матчей за сборную Канады. В нынешнем сезоне форвард провел в МЛС 20 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2018 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 21 июля 2018, 14:43

      походу одна бавария) тупо проводит трансферный рынок без бомб)))чисто на молодежи, и правильно делает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BlackMurder 21 июля 2018, 15:43

      Это как посмотреть, ведь за последние 17 лет взяли ЛЧ лишь один раз. И не сказать, что молодёжь в Баварии сейчас что-то решает. Это относительно возрастная команда, сколько её помню. А местные трофеи уже никто так не ценит, при той монополии, что Бавария устроила. Сродни ПСЖ во Франции. С учётом того, что Бавария с лёгкостью проворачивает любой трансфер в пределах Бундеслиги, то и бомб особых не нужно.
      Не то, чтобы я хотел как-то задеть, но мне трансферная политика Баварии не кажется оптимальной. И дело не в сумме покупок. Правда, мне и политика Барсы не нравится)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Cules2013 21 июля 2018, 22:45

      мне тоже иногда не понятна трансферная политика клуба, но надо отдать должное,что практически ни один трансфер за последние годы клуба,не был безуспешным!!!Саншеш - канешь , это был прокол )))но в целом, в целом лучше политика Баварии, чем политика - МЮ,МС,Реала,Барселоны,Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 13:35

      Редко кто из скаутов и селекционеров промышляет в МЛС. Но видно высмотрели талантливого пацанчика, если "Бавария" его купила. Посмотрим со временем, что он из себя представляет.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11