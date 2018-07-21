«Бавария» заплатит рекордные 12 миллионов за 17-летнего нападающего из МЛС

Нападающий «Ванкувер Уайткепс» Альфонсо Дэвис продолжит карьеру в «Баварии», сообщает The Athletic

Сделка по переходу 17-летнего футболиста в немецкий клуб близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за канадца 12 миллионов долларов без учета бонусов. Эта сумма станет рекордной для трансфера игрока из МЛС.

Дэвис имеет в своем активе шесть матчей за сборную Канады. В нынешнем сезоне форвард провел в МЛС 20 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.