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    «Зенит» может купить у «Тальереса» защитника Оласу

    Как сообщает Vavel.com, левый защитник «Тальереса» Лукас Оласа может перейти в «Зенит».

    Еще один претендент на 23-летнего футболиста – «Бенфика». При этом на данный момент ближе всех к приобретению уругвайца «Бока Хуниорс».

    «Тальерес» оценивает стоимость своего игрока в 5 миллионов евро.

    В сезоне-2017/18 Оласа провел в аргентинской Примере 24 матча, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2018 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 июля 2018, 13:55

      Не туда идёт. Зенит не умеет покупать ноунеймов. Вот после Бенфики или Боки можно будет взять, это показатель, а вот из малоизвестного клуба вряд ли. И Манчини ушёл, а аргентинцев всё продолжают закупать по привычке, по накатанной что ли, от старых не избавились и новых набирают.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июля 2018, 13:26

      Действительно какой-то "левый" защитник! Нафиг он нужен?? И так конкуренция бешеная на этой позиции!

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      Рейтинг: +545

      T_REX 21 июля 2018, 12:54

      Есть 40 игроков и еще покупают, банан Фурс

      0
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      Рейтинг: +3479

      acor94 21 июля 2018, 12:17

      не надо нам левыз защитников. Набиуллин закроет эту дыру

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > acor94 21 июля 2018, 12:30

      И Чернов не плохо играет..плюс Жирков

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