«Зенит» может купить у «Тальереса» защитника Оласу

Как сообщает Vavel.com, левый защитник «Тальереса» Лукас Оласа может перейти в «Зенит».

Еще один претендент на 23-летнего футболиста – «Бенфика». При этом на данный момент ближе всех к приобретению уругвайца «Бока Хуниорс».

«Тальерес» оценивает стоимость своего игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Оласа провел в аргентинской Примере 24 матча, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.