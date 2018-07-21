«Зенит» может купить у «Тальереса» защитника Оласу

Не туда идёт. Зенит не умеет покупать ноунеймов. Вот после Бенфики или Боки можно будет взять, это показатель, а вот из малоизвестного клуба вряд ли. И Манчини ушёл, а аргентинцев всё продолжают закупать по привычке, по накатанной что ли, от старых не избавились и новых набирают.
Как сообщает Vavel.com, левый защитник «Тальереса» Лукас Оласа может перейти в «Зенит».
Еще один претендент на 23-летнего футболиста – «Бенфика». При этом на данный момент ближе всех к приобретению уругвайца «Бока Хуниорс».
«Тальерес» оценивает стоимость своего игрока в 5 миллионов евро.
В сезоне-2017/18 Оласа провел в аргентинской Примере 24 матча, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.