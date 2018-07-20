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    «Лестер» за 12,5 миллиона купил голкипера «Ливерпуля»

    Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд стал игроком «Лестера». 25-летний валлиец подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

    По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 12,5 миллиона фунтов стерлингов.

    В сезоне-2016/17 Уорд на правах аренды играл за «Хаддерсфилд», где провел 45 матчей в Чемпионшипе.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    20.07.2018 23:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 июля 2018, 22:12

      Отличный вратарь, у Каспера есть шанс присесть на лавку. Правда, в Лестере еще числятся Бен Хамер и Элдин Якупович.
      Остается добавить, что в сезоне 2017/18 Дэнни провёл лишь два официальных матча: в кубке лиги 19.09.17 как раз с Лестером (Ливерпуль проиграл в гостях 0:2, но там был конкретный 2-й состав), а также за сборную: Уэльс - Панама 1:1.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 июля 2018, 11:34

      Правильно. Нужна игровая практика, тут хоть шанс есть, а в Ливерпуле с приходом Алиссона вообще ноль перспектив, только в аренду уходить. А Шмейхель уйдёт только за дорого, это приобретение на перспективу.

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      Рейтинг: +131

      More_and_More 21 июля 2018, 10:00

      Шмейхелю замена? Скорее всего, уйдет в Челси датчанин, значит

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июля 2018, 09:49

      Может хватить уже косячить в новостях. Что ни пост, то ошибка на ошибке. Штатного корректора нет? У вас в заголовке Лестер покупает, а в первой строчке Лестер - продаёт. Вы уж там определитесь)

      2
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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 21 июля 2018, 07:39

      Ливерпуль купил у Лестера,а не Лестер у Ливерпуля

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 июля 2018, 07:20

      Не того вратаря Ливерпуль продал

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 21 июля 2018, 00:06

      Каспер на выход

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > T_REX 21 июля 2018, 01:08

      xотел написать именно так, но увидел, что меня опередили

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 23:56

      В заголовке: " Лестер" за 12, 5 миллиона голкипера "Ливерпуля"... А дальше кто как сам хочет в меру своей испорченности домысливать. Одним словом, моя твоя не понимай.

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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 20 июля 2018, 23:51

      По заголовку не понятно, что "Лестер" сделал с голкипером "Ливерпуля". А очень любопытно.

      4
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