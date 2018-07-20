«Лестер» за 12,5 миллиона купил голкипера «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд стал игроком «Лестера». 25-летний валлиец подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 12,5 миллиона фунтов стерлингов.

В сезоне-2016/17 Уорд на правах аренды играл за «Хаддерсфилд», где провел 45 матчей в Чемпионшипе.