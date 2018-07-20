«Лестер» за 12,5 миллиона купил голкипера «Ливерпуля»

Отличный вратарь, у Каспера есть шанс присесть на лавку. Правда, в Лестере еще числятся Бен Хамер и Элдин Якупович.
Остается добавить, что в сезоне 2017/18 Дэнни провёл лишь два официальных матча: в кубке лиги 19.09.17 как раз с Лестером (Ливерпуль проиграл в гостях 0:2, но там был конкретный 2-й состав), а также за сборную: Уэльс - Панама 1:1.
Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд стал игроком «Лестера». 25-летний валлиец подписал контракт, рассчитанный на четыре года.
По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 12,5 миллиона фунтов стерлингов.
В сезоне-2016/17 Уорд на правах аренды играл за «Хаддерсфилд», где провел 45 матчей в Чемпионшипе.
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— Leicester City (@LCFC) 20 июля 2018 г.