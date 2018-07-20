Путин – Черчесову: «Спасибо большое за работу. На ЧМ-2018 ребята старались»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за работу на ЧМ-2018.

«Вам спасибо большое за работу на этом чемпионате. Видел, как вы переживали, ребята старались», – сказал Путин.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение команды в истории.