Путин – Черчесову: «Спасибо большое за работу. На ЧМ-2018 ребята старались»

Давно приметил , когда веришь и ждёшь хорошее -получаешь кошмар , а когда ни во что не веришь и живешь с худшими ожиданиями , то получается очень даже неплохо. Это касается и спорта , в частности футбола , и в жизни
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за работу на ЧМ-2018.
«Вам спасибо большое за работу на этом чемпионате. Видел, как вы переживали, ребята старались», – сказал Путин.
На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение команды в истории.