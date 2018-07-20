Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Путин – Черчесову: «Спасибо большое за работу. На ЧМ-2018 ребята старались»

    Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за работу на ЧМ-2018.

    «Вам спасибо большое за работу на этом чемпионате. Видел, как вы переживали, ребята старались», – сказал Путин.

    На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучшее достижение команды в истории.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 июля 2018, 04:28

      Давно приметил , когда веришь и ждёшь хорошее -получаешь кошмар , а когда ни во что не веришь и живешь с худшими ожиданиями , то получается очень даже неплохо. Это касается и спорта , в частности футбола , и в жизни

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11