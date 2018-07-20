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    Товарищеский матч. «Спартак» пропустил первым, но разгромил «Трабзонспор»

    «Спартак» продолжает готовиться к новому сезону РФПЛ. Москвичи провели очередной товарищеский матч, соперником в котором стал «Трабзонспор». Турки забили первыми, но удержать преимущество не сумели.

    Победный мяч за россиян с пенальти забил Квинси Промес. Спартаковцы откроют сезон 28 июля в Москве.

    Товарищеский матч

    Трабзонспор (Турция) – Спартак (Россия) – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – 10; 1:1 – Глушаков, 29; 1:2 – Промес, 45 (с пенальти); 1:3 – Промес, 88; 1:4 – Жиго, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 20:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 09:37

      отличный результат, очень обнадеживает, лишь бы и в официальных так же все пошло как по маслу. Жиго молодчина опять отличился! Квинси подтверждает свое мастерство и желание а Денис надеюсь воспрянет и мы снова его увидит такого же как в чемпионском сезоне.

      5
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 21 июля 2018, 07:52

      так это же хорошо!

      3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 21:48

      Последние победы Спартака вселяют уверенность ,что все идет по плану.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июля 2018, 21:18

      Команда прогрессирует и в том числе и талантливая молодёжь.Не отстаёт не йоту.
      Вперёд Спартак !!!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 20 июля 2018, 21:09

      Все играли очень неплохо. Радует, что Промес в отличной форме. Хороши Жиго, Ташаев,
      да и молодежь спартаковская активно и успешно подключалась. Есть чем быть довольным, хотя, конечно, Трабзонспор - далеко не супер команда.
      Ждём ЧР. Впред, Спартак!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 20 июля 2018, 21:09

      Вау!.. Ой, нет, - зашибись!!!

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июля 2018, 21:01

      чёрт побери игра пошла есть красивые голы. Жиго самородок для Спартака тфу тфу не сглазить бы . Это последняя товар. игра можно считать что сборы прошли удачно

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Полная Канистра 20 июля 2018, 21:03

      Завтра ещё одна будет)

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > uBaH_ 20 июля 2018, 21:09

      вроде говорили что последняя и в Москву вылетают

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Полная Канистра 20 июля 2018, 21:12

      Может ошиблись? С Ашдодом ( Израиль) играем завтра)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > uBaH_ 20 июля 2018, 21:15

      ну и прекрасно тренеру есть кого выпустить кто ещё не играл

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 20 июля 2018, 21:01

      Не плохо играли) в пол ноги! Молодцы, порадовало, что пропустив быстрый гол, не сломалась игра, отыгрались, и вообще разгромили соперника! Молодцы!!! Жду начала сезона! Все КБ с победой!

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 20 июля 2018, 20:56

      Трабзонспор - шлак

      1
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 20 июля 2018, 20:55

      Не знаю, как в итоге Жиго проведет сезон в обороне, но то что он регулярно забивает голы, очень радует. Вот и сегодня постарался. Очень ценное приобретение Спартака!

      13
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > oyabun 20 июля 2018, 20:56

      Наконец то у нас появился игрок который создает проблемы у ворот соперника при стандартах)

      13
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