Товарищеский матч. «Спартак» пропустил первым, но разгромил «Трабзонспор»

«Спартак» продолжает готовиться к новому сезону РФПЛ. Москвичи провели очередной товарищеский матч, соперником в котором стал «Трабзонспор». Турки забили первыми, но удержать преимущество не сумели.

Победный мяч за россиян с пенальти забил Квинси Промес. Спартаковцы откроют сезон 28 июля в Москве.

Товарищеский матч

Трабзонспор (Турция) – Спартак (Россия) – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – 10; 1:1 – Глушаков, 29; 1:2 – Промес, 45 (с пенальти); 1:3 – Промес, 88; 1:4 – Жиго, 90+1.