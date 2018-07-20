Товарищеский матч. «Спартак» пропустил первым, но разгромил «Трабзонспор»

отличный результат, очень обнадеживает, лишь бы и в официальных так же все пошло как по маслу. Жиго молодчина опять отличился! Квинси подтверждает свое мастерство и желание а Денис надеюсь воспрянет и мы снова его увидит такого же как в чемпионском сезоне.
«Спартак» продолжает готовиться к новому сезону РФПЛ. Москвичи провели очередной товарищеский матч, соперником в котором стал «Трабзонспор». Турки забили первыми, но удержать преимущество не сумели.
Победный мяч за россиян с пенальти забил Квинси Промес. Спартаковцы откроют сезон 28 июля в Москве.
Товарищеский матч
Трабзонспор (Турция) – Спартак (Россия) – 1:4 (1:2)
Голы: 1:0 – 10; 1:1 – Глушаков, 29; 1:2 – Промес, 45 (с пенальти); 1:3 – Промес, 88; 1:4 – Жиго, 90+1.