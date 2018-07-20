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    Черчесов – юным футболистам: «Ну что, двоечники. Мы вам показали, что невозможное возможно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с юными футболистами в Калининграде. Он обратил внимание, что всегда нужно стремиться к успеху.

    «Ну что, двоечники. Вы сами видели, что невозможное возможно. Просто к этому нужно стремиться. Нужен талант, от природы какие-то вещи и, конечно, удача», – сказал тренер.

    На чемпионате мира-2018 наша команда дошла до четвертьфинала.

    Источник: ТАСС

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    20.07.2018 19:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 июля 2018, 14:34

      мы долго не могли выйти из группы тк искали ТРЕНЕРА , были и знаменитые иностранные.... а для успеха оказалось нужен отечественый ФИЗРУК.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 июля 2018, 23:13

      Ну что, двоечники. Вы сами видели, что невозможное возможно.
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Т.е. Черчесов считал, что пройти саудитов и египтян - невозможно???
      Или он считал, что невозможно сыграть с испанцами вничью, если поставить трёхэтажный автобус??
      По-сути - он опустил нашу сборную. Что значит - невозможное возможно? Заставить этих никчемных игроков играть? Это имел ввиду Черчесов???
      Звезду он поймал, это точно.

      2
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 июля 2018, 22:14

      Сказочный дАлбоИОП!!!

      4
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 20 июля 2018, 22:02

      Это что,это он таким макаром зазывает в футбол?
      Кажись пора Черчесу сказать - спасибо ,пожать лапу и распрощаться.
      Мавр сделал свое дело - мавр может уходить.
      Сдается,что далее ,его еще больше понесет......

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июля 2018, 21:58

      Взрослый двоечник показал детским "двоечникам", как не надо играть!!!

      На чемпионате Мира - выход в 8-ку сильнейших - это достижение.
      Маленький, но успех.
      А на другие результаты Черчесову не приходилось рассчитывать.
      Наша сборная не смогла себя проявить и реализовать свой потенциал по причине защитной тактики Черчесова и плохой индивидуальной работе с игроками.

      Игроков атаки он заставил работать на оборону.
      Не было взаимодействия с игроками средней линии по причине частой потери мяча в простейших ситуациях и неумения выдать точный пас на ход.
      Черчесов слабо выстроил атакующую игру, потому что НАПИРАЛ на физику и на оборону, а атакующим действиям уделил МИЗЕР тренировочного времени.
      Качество тренировок у Черчесова низкий и КПД маленький!
      Игроки атаки нашей сборной СКИСЛИ и РАСКИСЛИ от выполнения ими несвойственных им защитных функций.
      Атака нашей сборной затерялась в ТРЁХ соснах оборонительной тактики Черчесова.
      Игроки атаки сидели на голодном пайке и вынуждены были бегать у своей штрафной и отбиваться от соперника.

      Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику. Забивай - не хочу!!! Во как!
      Основной упор надо делать на технике и тактике.

      Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время.
      У сборной не было шансов выступить ЛУЧШЕ!
      И за это спасибо! Проваливать было НЕЛЬЗЯ!

      Сборная России добилась положительного результата не благодаря, а ВОПРЕКИ всем тренерским недочётам Черчесова.
      Именно поддержка родных стен, везение, вера, футбольное ЧУДО помогли Черчесову и нашей сборной избежать провала.
      Нельзя было проваливать при такой фантастической организации и проведении.

      Желаем Черчесову больших тренерских достижений и улучшить качество тренировочного процесса.
      Именно от тренировочного процесса зависит результат нашей команды.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат.
      Прямо пропорциональная зависимость результата от организации тренировочного процесса.
      Вперёд Россия!

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > amazonaws 20 июля 2018, 22:10

      Желать надо ему скорейшего выхода на заслуженный отдых,
      где будет писать мемуары о том,как совершил чудо ,которое от него не ждали....
      Его время вышло,и не стройте себе иллюзий!
      Выступление России на Чемпе - это гипер приступ патриотизма ,типа допинга....действие ,которого проходит..

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 20 июля 2018, 21:30

      Чебурчесов звездняк поймал ! Посмотрим что будет уже этой осенью !

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 июля 2018, 20:48

      Имеет право звездить...

      0
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      Рейтинг: +150

      реалушка 20 июля 2018, 20:41

      как мило он к детишкам обратился.."двоечники".в этом и есть весь черчесов.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 20 июля 2018, 20:35

      зазвездился усатый..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:46

      ну а что все верно сказал. многого можно достичь при желании и большом старании.

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