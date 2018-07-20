Черчесов – юным футболистам: «Ну что, двоечники. Мы вам показали, что невозможное возможно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с юными футболистами в Калининграде. Он обратил внимание, что всегда нужно стремиться к успеху.

«Ну что, двоечники. Вы сами видели, что невозможное возможно. Просто к этому нужно стремиться. Нужен талант, от природы какие-то вещи и, конечно, удача», – сказал тренер.

На чемпионате мира-2018 наша команда дошла до четвертьфинала.