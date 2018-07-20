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    Швец за 5,5 миллиона может перейти в ЦСКА

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец может стать игроком ЦСКА. Московский клуб готов заплатить за 25-летнего россиянина 5,5 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

    В прошлом сезоне Швец провел в РФПЛ 25 матчей и забил три гола.

    Источник: ФАН

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    20.07.2018 10:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 20 июля 2018, 20:04

      Ну и какой смысл брать Швеца, если на данный момент на его позиции могут играть Хосонов, Гордюшенко, Бийол и Бистрович плюс Дзагоев. Он если и сильнее кого-то из перечисленных, то совсем не намного. Если и брать то игрока посильнее, который реально может усилить центр поля. По мне Хосонов может прочно закрепится в центре поля, с уходом Головина. Во всех товарняках очень уверенно чувствовал себя на поле.

      -1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 20 июля 2018, 18:19

      жаль если уйдёт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 16:29

      Спартак и Зенит проявляли к нему интерес, но потом все как то затухло.

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 июля 2018, 14:56

      это если продадут Головина!

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июля 2018, 12:08

      Менеджмент ЦСКА явно переигрывает всех конкурентов из РФПЛ на трансфертном рынке.

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > БуРЖуЙ 20 июля 2018, 13:25

      А почему ты решил, что не нужен??? Чеченцы хотят слишком много. Гинер нашёл варианты расчётов.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > gosproektikabinet 20 июля 2018, 15:03

      чё за бред? Тебя послушать, то спонсор ЦСКА Газпром. В ЛЧ и ЛЕ они тоже судей покупали? А в Газпроме и Лукойле денег наверное на такие покупки не нашлось!?!? БРЕД.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 > gosproektikabinet 20 июля 2018, 15:05

      Самому то не смешно клоун... Ну и фантазия у тебя.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 июля 2018, 11:59

      А вот зря вы тут так критикуете....Антон очень перспективный футболист...И Черчесов не зря его привлекал в сборную...Только вот наверное ему следовало поменять амплуа...Очень неплохой бы вышел центральный защитник или нападающий...Думаю, что именно он и будет настоящим открытием нового чемпионата....

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 июля 2018, 11:26

      С кем они вообще против Локомотива собираются выходить?!

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 июля 2018, 11:18

      фанова лажа

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 20 июля 2018, 11:04

      Утки кончились, теперь щеглы пёстрожопые полетят

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июля 2018, 11:02

      Слабая замена Головину и дорогая...

      2
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