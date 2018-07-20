Швец за 5,5 миллиона может перейти в ЦСКА

Ну и какой смысл брать Швеца, если на данный момент на его позиции могут играть Хосонов, Гордюшенко, Бийол и Бистрович плюс Дзагоев. Он если и сильнее кого-то из перечисленных, то совсем не намного. Если и брать то игрока посильнее, который реально может усилить центр поля. По мне Хосонов может прочно закрепится в центре поля, с уходом Головина. Во всех товарняках очень уверенно чувствовал себя на поле.
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец может стать игроком ЦСКА. Московский клуб готов заплатить за 25-летнего россиянина 5,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».
В прошлом сезоне Швец провел в РФПЛ 25 матчей и забил три гола.