Швец за 5,5 миллиона может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец может стать игроком ЦСКА. Московский клуб готов заплатить за 25-летнего россиянина 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

В прошлом сезоне Швец провел в РФПЛ 25 матчей и забил три гола.