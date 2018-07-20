Иванович: «Зенит» обязан подарить санкт-петербуржцам чемпионское звание» 

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о стиле игры команды.

– Вернемся к «Зениту». В какой футбол будет играть петербургская команда в этом сезоне и будет ли она отличаться от прошлогодней?

– Мое мнение, что будет. Мы действуем более интенсивно, выше прессингуем. Конечно, все зависит от конкретного соперника, но я уверен, что в каждом матче бы будем играть очень агрессивно. Важно сразу показать всем, что в любой игре мы нацеливаемся на три очка.

Будем в более комбинационный футбол? Я бы не хотел сейчас раскрывать всех тренерских секретов, тактика должна оставаться внутри команды (смеется).

В официальных матчах вы все увидите сами! Я знаю, что все ждут от «Зенита» победы в чемпионате России. «Зенит» – великий клуб с большими возможностями, с прекрасными болельщиками, отличным стадионом. Мы живем и играем в замечательном городе, так что мы просто обязаны подарить людям чемпионское звание.

В субботу «Зенит» сыграет в товарищеском матче против «Интера».