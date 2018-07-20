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  • Иванович: «Зенит» обязан подарить санкт-петербуржцам чемпионское звание» 

Иванович: «Зенит» обязан подарить санкт-петербуржцам чемпионское звание» 

20 июля 2018, 01:47
6

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о стиле игры команды.

– Вернемся к «Зениту». В какой футбол будет играть петербургская команда в этом сезоне и будет ли она отличаться от прошлогодней?

– Мое мнение, что будет. Мы действуем более интенсивно, выше прессингуем. Конечно, все зависит от конкретного соперника, но я уверен, что в каждом матче бы будем играть очень агрессивно. Важно сразу показать всем, что в любой игре мы нацеливаемся на три очка.

Будем в более комбинационный футбол? Я бы не хотел сейчас раскрывать всех тренерских секретов, тактика должна оставаться внутри команды (смеется).

В официальных матчах вы все увидите сами! Я знаю, что все ждут от «Зенита» победы в чемпионате России. «Зенит» – великий клуб с большими возможностями, с прекрасными болельщиками, отличным стадионом. Мы живем и играем в замечательном городе, так что мы просто обязаны подарить людям чемпионское звание.

В субботу «Зенит» сыграет в товарищеском матче против «Интера».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1532057483
Дарить не надо, а вот порадовать своей игрой и завоевать чемпионское звание надо будет постараться.
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Гуус
1532065299
зенит и чемпионство эт разные вещи ты че Брани.. зенит и бронзовые медали вот это да и место в лиге европы..
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Garrincha58
1532070135
с Фурсенко и К Зениту никогда не видать чемпионского звания
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polt
1532070724
Не нужны очередные заявления о "великом" Зените и чемпионстве. Нужна осмысленная и стабильная игра с красивыми комбинациями и голами, и победами конечно.
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val-berezko
1532071429
Со времен прежнего Бердыева все команды РПФЛ знают как играть с Зенитом. Эшелонированная оборона с четкой подстраховкой,при случае,контратака и Зенит-никакой. Всю весну взламывали,довели до истерики Манчини-так и не взломали. Причина-некому. Нужны или индивиды или дальние удары. Ни того,ни другого не было. Откуда появилось сейчас -вопрос. С Дзюбой такую оборону не взломать.А заявления сыпались весной как из рога изобилия,но…...
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3a zenit
1532080881
нам бы хоть за ЛЕ прицепится
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