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    Иванович: «Зенит» обязан подарить санкт-петербуржцам чемпионское звание» 

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о стиле игры команды.

    – Вернемся к «Зениту». В какой футбол будет играть петербургская команда в этом сезоне и будет ли она отличаться от прошлогодней?

    – Мое мнение, что будет. Мы действуем более интенсивно, выше прессингуем. Конечно, все зависит от конкретного соперника, но я уверен, что в каждом матче бы будем играть очень агрессивно. Важно сразу показать всем, что в любой игре мы нацеливаемся на три очка.

    Будем в более комбинационный футбол? Я бы не хотел сейчас раскрывать всех тренерских секретов, тактика должна оставаться внутри команды (смеется).

    В официальных матчах вы все увидите сами! Я знаю, что все ждут от «Зенита» победы в чемпионате России. «Зенит» – великий клуб с большими возможностями, с прекрасными болельщиками, отличным стадионом. Мы живем и играем в замечательном городе, так что мы просто обязаны подарить людям чемпионское звание.

    В субботу «Зенит» сыграет в товарищеском матче против «Интера».

    Источник: Бобсоккер

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    20.07.2018 01:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 июля 2018, 13:01

      нам бы хоть за ЛЕ прицепится

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 июля 2018, 10:23

      Со времен прежнего Бердыева все команды РПФЛ знают как играть с Зенитом. Эшелонированная оборона с четкой подстраховкой,при случае,контратака и Зенит-никакой. Всю весну взламывали,довели до истерики Манчини-так и не взломали. Причина-некому. Нужны или индивиды или дальние удары. Ни того,ни другого не было. Откуда появилось сейчас -вопрос. С Дзюбой такую оборону не взломать.А заявления сыпались весной как из рога изобилия,но…...

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      Рейтинг: +4934

      polt 20 июля 2018, 10:12

      Не нужны очередные заявления о "великом" Зените и чемпионстве. Нужна осмысленная и стабильная игра с красивыми комбинациями и голами, и победами конечно.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 июля 2018, 10:02

      с Фурсенко и К Зениту никогда не видать чемпионского звания

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      Рейтинг: +380

      Гуус 20 июля 2018, 08:41

      зенит и чемпионство эт разные вещи ты че Брани..
      зенит и бронзовые медали вот это да и место в лиге европы..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 06:31

      Дарить не надо, а вот порадовать своей игрой и завоевать чемпионское звание надо будет постараться.

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