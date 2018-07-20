Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал об отношениях с бывшим форвардом Мохамедом Салахом. Вратарь знаком с Салахом по выступлениям за «Рому».
«Мы не очень много общались после его ухода из «Ромы». Мы встретились в Лиге чемпионов в апреле.
Вчера он прислал мне сообщение: «Привет, чего ты ждешь?»
Так как переговоры были в продвинутой стадии, я ответил ему: «Расслабься, я уже еду!»
Я рад возможности снова сыграть рядом с ним. Он большой игрок и отличный человек, что самое важное», – сказал Алисон.
Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире
Источник: ФК «Ливерпуль»