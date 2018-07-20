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    Алисон – о трансфере в «Ливерпуль»: «Вчера Салах написал мне: «Привет, чего ты ждешь?»

    Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал об отношениях с бывшим форвардом Мохамедом Салахом. Вратарь знаком с Салахом по выступлениям за «Рому».

    «Мы не очень много общались после его ухода из «Ромы». Мы встретились в Лиге чемпионов в апреле.

    Вчера он прислал мне сообщение: «Привет, чего ты ждешь?»

    Так как переговоры были в продвинутой стадии, я ответил ему: «Расслабься, я уже еду!»

    Я рад возможности снова сыграть рядом с ним. Он большой игрок и отличный человек, что самое важное», – сказал Алисон.

    Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    20.07.2018 00:48
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июля 2018, 11:31

      Встреча на Эльбе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:44

      Теперь друзья встретятся вновь.

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