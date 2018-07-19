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    Иванович: «Головин в «Челси»? Надеюсь, это произойдет. Он может заиграть в Англии»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Челси».

    «Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в «Челси» будет очень полезен.

    У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в «Челси»!

    Да, поначалу придется тяжело – надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!» – сказал Иванович.

    Головин вот-вот уедет в Европу. Ждем

    Источник: Бобсоккер

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    19.07.2018 21:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июля 2018, 00:29

      когда уже перейдет ? давай же

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 июля 2018, 00:25

      Этот точно знает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июля 2018, 22:13

      Оказывается, патронташ вафливый,хрюкает и берёт в рот у {стесняется) у Маскерано?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июля 2018, 22:00

      чей-та снизу прилипло я не понял?

      А Бранислав Иваныч плохого совета никогда никому не давал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola > shinnik 19 июля 2018, 22:16

      Резину чмекаешь?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июля 2018, 21:55

      Ричи, ты за патронташем?У него жопа большая!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июля 2018, 21:49

      Патронташ? Он уже отсосал у Мэсси. Стремитесь,барсюки, у патронташа...

      -2
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