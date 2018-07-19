Иванович: «Головин в «Челси»? Надеюсь, это произойдет. Он может заиграть в Англии»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Челси».

«Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в «Челси» будет очень полезен.

У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в «Челси»!

Да, поначалу придется тяжело – надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!» – сказал Иванович.

Головин вот-вот уедет в Европу. Ждем