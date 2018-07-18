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    Головин вот-вот уедет в Европу. Ждем


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    Голосов: 7
    18.07.2018 21:00
    А пока собираем факты.

    Как он отыграл год

    Прошлый сезон Александр Головин закончил в статусе звезды российского чемпионата. 5+3 по «гол плюс пас», серебряные медали, фантастические голы в плей-офф Лиги Европы «Лиону» и «Арсеналу» – Головин отправился на ЧМ-2018 в статусе главной надежды сборной России, а в первом же матче взвинтил свою трансферную стоимость, поучаствовав в трех голах в ворота Саудовской Аравии (1+2). С командой футболист дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

    Кто им интересовался

    Сообщалось об интересе со стороны как минимум восьми известных европейских клубов. Арсен Венгер хвалил Головина, но покинул «Арсенал», точно так же и Маурицио Сарри хотел бы с ним поработать, но ушел из «Наполи», Жозе Моуринью наблюдал за футболистом в контрольных матчах, но затем слухи о переходе в «МЮ» стихли, представители «Милана» отправились смотреть на Головина на ЧМ, а Marca сообщила о варианте с «Барселоной», игроки которой, вроде как, даже обсуждали российского игрока в WhatsApp.

    Впрочем, за пару дней до окончания ЧМ осталось лишь три варианта. Это «Ювентус», куда, согласно Tuttosport, захотелось перейти Головину после того, как в клуб перешел Роналду. Это «Монако», который, по информации «Р-Спорт», предложил пока неозвученную сумму трансфера ЦСКА и пятилетний контракт футболисту. И еще «Челси», о переходе в который в течение ближайших 72 часов сообщил журналист Corriere dello Sport Альфредо Педулла. Издание Calciomercato подтвердило: Головин подпишет пятилетний контракт с «Челси» и в ближайшие дни пройдет медобследование. Стало ясно: Сарри все-таки поработает с Головиным. Не в Италии, так в Англии.

    Что говорил агент

    Агент футболиста Олег Артемов редко высказывался по теме Головина во время ЧМ.

    «Контракт ни с одним европейским клубом не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю – в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этой игре», – сказал Артемов за день до четвертьфинала Россия – Хорватия.

    Что говорил футболист

    Головин и правда отвлекаться не хотел. Конечно, многих интересовало его будущее и во время ЧМ, но футболист также ничего конкретного не сказал: «Сейчас все мои мысли связаны со сборной, и я не думаю пока о других чемпионатах. Я знаю, что в Италии хороший чемпионат. Мне приятно о том, о чем говорят, но сейчас все мысли на сборной, так как у нас очень важная стадия».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +468

      Alemann 21 июля 2018, 21:02

      Головин в Европу не поедет, потому что там:
      - Больше чем здесь не заплатят
      - Выше налоги
      - На тренировках и на поле надо пахать
      - Нафиг никому не нужен.
      В Катар или в Китай - возможно.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 июля 2018, 10:08

      Если Абрамович не возьмет,то больше некому. А Абрамовичу надо? В Юве Роналду рулит и оставляет хорвата.

      1
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      Рейтинг: +210

      azar80 19 июля 2018, 13:44

      Лучше ему ехать в Юве, там Роналду некому носки стирать, как раз работа для этого чувака которого распирает от своей важности

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 19 июля 2018, 13:42

      УЕДЕТ как Аршавин, один сезон блеснет, а дальше лавка и Казахстан, чего ему и желаю.

      0
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      Рейтинг: +17

      Sergey-Wind 19 июля 2018, 11:02

      Блин, сегодня читал статью о последних трансферах в наших клубах (тут же, на бомбардире). Так вот - в ЦСКА там один закончил карьеру (Уле Эйнар Игнашевич) и еще трое(!) уходят свободными агентами. Клуб реально не любит продавать нужных ему игроков. Если продаёт, то только по цене, превышающей реальную стоимость футболиста. И потом эти люди возвращаются обратно за меньшую стоимость, либо в аренду... Короче, удачи Головину и надеюсь, что с его переходом будет все хорошо :)

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 июля 2018, 10:57

      Не уедет.Обычный средний игрок, и нет в нем ничего такого из-за чего бы давились в очередях европейские гранды. Максимум - на лавку в Монако.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 июля 2018, 06:46

      ну конечно Головина купил Абромович кто еще мог

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 18 июля 2018, 06:44

      конечно всё это хорошо, только есть вот одно НО... когда уже у нас будет чемп популярный, что футболисты не уехать хотели, а наоборот - приехать!!!

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > 19element87 18 июля 2018, 06:46

      надо пару ЛЧ выиграть и тогда может народ потянется!!!

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > 19element87 18 июля 2018, 06:48

      а нашим олигархам нужно вкладывать деньги в местные команды, а не по гейропе скакать!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > 19element87 18 июля 2018, 07:42

      сам задал вопрос - сам и ответил)))

      2
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      Рейтинг: +52

      artur 10 > ruverzema29rus 18 июля 2018, 08:44

      ха-ха-ха,это называется самокат,т.е сам с собой ********)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > ruverzema29rus 18 июля 2018, 08:48

      ну может у тебя другие мысли по данному вопросу!

      -2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > artur 10 18 июля 2018, 08:49

      или у тебя, а может дополнить хочешь!

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > gosproektikabinet 19 июля 2018, 03:12

      команды будут выигрывать! и хватит уже спорт с политикой мешать!

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > 19element87 20 июля 2018, 10:10

      К нам и едут,те которые на надувных лодках в Европу приплывают.

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 18 июля 2018, 00:30

      удачи!

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 17 июля 2018, 22:15

      не знаю, мне кажется насидится он там на скамейке и то что умел забудет

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      Рейтинг: +561

      klimovich > х** вам всем 18 июля 2018, 00:32

      Не пройдет в старт или ротацию в Челси - уйдет в их фарм клуб к Слуцкому и наиграется в приличном клубе приличного европейского чемпионата. А там как пойдет.

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > klimovich 18 июля 2018, 06:32

      кто ж его отпустит за него такие деньги уплачены ,а фантазии и у аршавина были и где сейчас это чудо природы,так шо ни так ни эдак не пойдёт и похлеще его зубры были ездили

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