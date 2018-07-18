Головин вот-вот уедет в Европу. Ждем

А пока собираем факты.

Как он отыграл год

Прошлый сезон Александр Головин закончил в статусе звезды российского чемпионата. 5+3 по «гол плюс пас», серебряные медали, фантастические голы в плей-офф Лиги Европы «Лиону» и «Арсеналу» – Головин отправился на ЧМ-2018 в статусе главной надежды сборной России, а в первом же матче взвинтил свою трансферную стоимость, поучаствовав в трех голах в ворота Саудовской Аравии (1+2). С командой футболист дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Кто им интересовался

Сообщалось об интересе со стороны как минимум восьми известных европейских клубов. Арсен Венгер хвалил Головина, но покинул «Арсенал», точно так же и Маурицио Сарри хотел бы с ним поработать, но ушел из «Наполи», Жозе Моуринью наблюдал за футболистом в контрольных матчах, но затем слухи о переходе в «МЮ» стихли, представители «Милана» отправились смотреть на Головина на ЧМ, а Marca сообщила о варианте с «Барселоной», игроки которой, вроде как, даже обсуждали российского игрока в WhatsApp.

Впрочем, за пару дней до окончания ЧМ осталось лишь три варианта. Это «Ювентус», куда, согласно Tuttosport, захотелось перейти Головину после того, как в клуб перешел Роналду. Это «Монако», который, по информации «Р-Спорт», предложил пока неозвученную сумму трансфера ЦСКА и пятилетний контракт футболисту. И еще «Челси», о переходе в который в течение ближайших 72 часов сообщил журналист Corriere dello Sport Альфредо Педулла. Издание Calciomercato подтвердило: Головин подпишет пятилетний контракт с «Челси» и в ближайшие дни пройдет медобследование. Стало ясно: Сарри все-таки поработает с Головиным. Не в Италии, так в Англии.

Что говорил агент

Агент футболиста Олег Артемов редко высказывался по теме Головина во время ЧМ.

«Контракт ни с одним европейским клубом не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся. Александр остается футболистом ЦСКА, на обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю – в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этой игре», – сказал Артемов за день до четвертьфинала Россия – Хорватия.

Что говорил футболист

Головин и правда отвлекаться не хотел. Конечно, многих интересовало его будущее и во время ЧМ, но футболист также ничего конкретного не сказал: «Сейчас все мои мысли связаны со сборной, и я не думаю пока о других чемпионатах. Я знаю, что в Италии хороший чемпионат. Мне приятно о том, о чем говорят, но сейчас все мысли на сборной, так как у нас очень важная стадия».